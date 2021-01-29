Odanın her yerinden telefonunuzu şarj edecek

Pedler ve bobinlerle çalışan kablosuz şarjlar tam olarak hayatımıza yerleşmedi. Hala her yerde veya her cihazda yok…

Ancak Xiaomi bir sonraki adıma, uzaktan kablosuz şarj etmeye atladı. Temassız “gerçek” kablosuz şarj, birkaç metre uzaklıktan cihazlara enerji verebiliyor.

Henüz pazara sürülmeyen bu ürün hakkında firma çıkış tarihine kadar bir detay vermekten kaçınıyor.

BİRDEN FAZLA CİHAZI ŞARJ EDEBİLECEK

Mi Air Charge Teknolojisi, 5W’lık bir şarj sistemi. Bu sistem baz istasyonunda, telefonlara milimetre genişliğinde dalgalar gönderen, 144 anten kullanan ve bunları yapabilen 14 anten dizisinden oluşuyor.

Xiaomi, teknolojisinin sonunda birden fazla cihazı aynı anda şarj edecek, fiziksel nesnelerden geçecek ve akıllı saatlerden hoparlörlere kadar odanızın etrafındaki her türden küçük elektronik cihazlara güç gönderecek olan bu teknolojisinin “bilim kurgu” olmadığını iddia ediyor.

Cihazın insan sağlığına etkisi merak ediliyor.

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