Ölümcül tümörü, geliştirdikleri kaskla küçülttüler

53 yaşındaki hastadaki tümörün, geliştirilen kask ile yüzde 31’inin çıkarıldığı görüldü. Hasta farklı bir nedenle hayatını kaybederken beyin otopsisi, uygulanan tedavinin umut vadettiğini gösterdi.

Engadget’ın haberine göre, hasta cihazı beş hafta önce bir klinikte, ardından da evde kullandı. Mikroişlemci tabanlı kask, hastaya günde iki ila altı saat boyunca uygulanan manyetik alan oluşturdu. Bu da hastanın beyin tümörünün test süresi boyunca yaklaşık üçte bir oranında küçülmesini sağladı.

Araştırmacılar, cihaz sayesinde bir gün radyoterapi ye da kemoterapi uygulanmadan beyin kanserlerinin tedavi edilebileceğini umuyorlar. Ayrıca cihaz, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nde de onay aldı.

Houston Metodist Nöroloji Enstitüsü’nden Kenneth R Peak ve David S Baskin, “Sonuçlarımız gelecek için heyecan verici olmakla birlikte toksik olmayan terapinin yeni bir dünyasını açıyor” dedi.

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