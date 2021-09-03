Otomasyonun geleceğini hibrit cobotlar belirleyecek

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İnovasyon piramidinin şu anda son kademesinde yer alan cobotlar, insan ve robot iş birliği sayesinde geleceğin çalışma modelini bugünden inşa ediyor. Teknoloji ve yazılım dünyasında meydana gelen gelişmelere paralel olarak hayatımıza giren kolaboratif robotlar, diğer bir deyişle cobotlar, tüm dünyada farklı üretim alanlarında büyük başarılara imza atmaya devam ediyor.

KULLANIMI KOLAY

Programlanması kadar kullanılması da kolay olan ve insanla birlikte çalışmaya imkân tanıyan cobotlar, gelişen yazılımsal süreçleri ve mekanik donanımlarıyla üretimde performans ve verimliliği artırıyor. Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri çatısı altında geliştirilen MELFA ASSISTA cobotlar, otomasyonun geleceğinde çığır açan özellikleriyle akıllı üretim anlayışını bir üst basamağa taşıyor. Pek çok farklı sektörde kullanılarak üretimde esneklik, sezgisellik, hız ve verimlilik sağlayan MELFA ASSISTA cobotlar, operatörlerle güvenli bir şekilde çalışıyor, operatör yokken de endüstriyel robot kadar hassas çalışabiliyor. Robotik üretim sistemlerinin toplam sahip olma maliyetini azaltan ve en önemlisi de insan iş gücünü asiste eden bu akıllı sistemler, üretime hibrit bir perspektif kazandırıyor.

Farklı alanlarda esneklik sağlıyor

Sektörlerin iç dinamikleri, farklı ihtiyaç ve beklentileri dolayısıyla iş birliğine dayalı çalışan cobotlar, sanayiden hizmet alanlarına kadar birçok sahada esneklik sağlıyor. Sezgisel metotlar aracılığıyla programlanan cobotlar, kendilerine gösterilen bir hareketi öğrenip tepkiyi hatırlayabildiği için çalışma döngüsünü kolayca tamamlıyor.