Oyun bilgisayarı alırken nelere dikkat edilmeli?

Bir oyun bilgisayarı satın almak veya donanımlar kasada birleştirmek planlamayı, araştırmayı, karşılaştırmayı ve mümkünse seçeneklerinizi test etmeyi gerektirir. İnsanlar, önceden oluşturulmuş bir PC satın alıp almayacağını veya bir PC’yi kendi başına mı kuracağını merak ediyor. Kendi kendine yapılan bilgisayarlar daha ucuzdur ve oyun donanımınızın bileşenleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olursunuz. Ancak, parçaları kendiniz monte etmeniz gerekeceğinden süreç sıkıcı olabilir. Özel yapım oyun PC’nizde sorun yaşarsanız, kendi başınızasınız.

Önceden oluşturulmuş oyun bilgisayarları ile bileşenleri kendiniz satın almak ve birleştirmek zorunda kalmazsınız ve ayrıca üretici/satıcıdan teknik destek alırsınız.

İster önceden oluşturulmuş bir bilgisayar satın alıyor olun ister özel yapım bir bilgisayarınız olsun, doğru satın alma işlemini yapmak için göz önünde bulundurmanız gereken en önemli on şey Sözcü’de!

1. CPU

CPU (Merkezi İşlem Birimi) bilgisayarın beynidir. Oyun oynamak için çok güçlü bir işlemciye ihtiyacınız yok. Giriş seviyesi oyunlar için minimum olarak 4 çekirdekli/4 iş parçacıklı bir işlemci yeterli olacaktır.

Modern oyunlarda iyi bir oyun performansı için 6 çekirdek/12 iş parçacıklı işlemci olabilir. Daha yüksek herhangi bir şey, oyun performansını biraz artıracaktır, ancak oyun, birden fazla çekirdekten yararlanmak için özel olarak geliştirilmediği sürece, çok önemli değildir.

2. Grafik Kartı / GPU / Grafik Belleği

Hangi CPU’nun ihtiyaçlarınıza en uygun olduğuna karar verdikten sonra, oyun PC’nizle ilgili bir sonraki en önemli şeye, GPU’ya (Grafik İşlem Birimi) odaklanmanın zamanı geldi.

Grafik Kartı aslında bir oyun bilgisayarının en önemli bileşenidir, çünkü onsuz oyunları çalıştıramazsınız. Eski oyunlar dışında, tüm modern 3d oyunların düzgün çalışması için özel bir grafik kartı gerekir.

Genel bir kural olarak, daha pahalı grafik kartları daha güçlü gpus’a ve üstün performans sağlayan daha fazla grafik belleğine sahip olacaktır. Ancak hangi grafik kartının en sevdiğiniz oyunları oynamanıza izin vereceğini doğru bir şekilde belirlemek oldukça zordur.

3. RAM

PC’nizin RAM’i (Rastgele Erişim Belleği), makinenizin oyunları gecikme olmadan ne kadar iyi çalıştırdığını belirlemede önemli bir oyuncudur. Oyunların genellikle çok fazla RAM’e ihtiyaç duymadığını belirtmek önemlidir .

İyi bir grafik kartınız varsa, modern oyunların çoğunu 8 GB RAM’li bir sistemde çalıştırabilirsiniz. Ancak oyun yüküne bağlı olarak oyun çalışırken arka planda diğer uygulamaları çalıştıramayabilirsiniz.

Çoğu oyunun aslında belirtilen minimum RAM miktarına ihtiyaç duymadığına dikkat edilmelidir. Yanında çalışan başka uygulamanız yoksa, genellikle çok daha düşük miktarda ram ile çalışırlar.

4. Depolama Sürücüsü – HDD/SSD

CPU ve RAM’inizin yanı sıra oyun donanımınızın hızına katkıda bulunan bir başka faktör de kullandığınız depolama türüdür. Depolama türleri söz konusu olduğunda, 2 ana akım seçeneği mevcuttur – HDD (Sabit Disk Sürücüsü) ve SSD.

Sabit disk sürücüsü, piyasadaki en eski depolama teknolojisidir ve ilk olarak 1950’lerde IBM tarafından tanıtıldı. HDD’nin avantajları, diğer depolama türlerine kıyasla daha büyük depolama kapasitesi ve daha ucuz maliyeti içerir. Ancak HDD’ler diğer depolama seçeneklerinden daha fazla güç harcar, daha fazla yer kaplar ve daha az dayanıklıdır. Ayrıca daha yavaştırlar ve saniyede yaklaşık 200 megabayt (200 MBps) aktarım hızında çalışırlar.

5. Monitör Ekran Paneli Tipi – IPS, TN veya VA

Monitör ekran panelleri, IPS, TN ve VA olmak üzere 3 ana teknolojiden biri kullanılarak yapılır. Her birinin kendi artıları ve eksileri vardır. Oyun oynamak için IPS veya TN arasında seçim yapmanız gerekir.

IPS, üstün renk doğruluğu ve netliği ile en iyi görüş açıları sunar. Ancak genellikle daha düşük yenileme hızlarına ve daha yüksek yanıt sürelerine sahiptirler. Üreticiler daha yüksek yenileme hızlarına sahip daha iyi IPS panelleri ürettikçe bu durum giderek gelişiyor.

TN panel ise daha yüksek yenileme hızları ve en düşük tepki süresi sunar. Ancak en kötü görüş açılarına ve zayıf renk doğruluğuna sahipler.

Oyun türünüze göre seçin

Yüksek yenileme hızlarına ihtiyaç duyduğunuz oyunları oynuyorsanız, renk kalitesinden ödün vereceğinizi göz önünde bulundurarak TN panel monitör tercih edin. Daha yüksek yenileme hızına sahip IPS monitörler alabilirsiniz, ancak bunlar daha pahalı olacaktır.

Yüksek yenileme hızlarına ihtiyaç duymayan oyunlar oynuyorsanız, IPS panel monitörleri tercih edin. En iyi renkleri elde edeceksiniz.

6. Monitör Ekranı Boyutu ve Çözünürlüğü

Oyunlarda daha büyük ve daha parlak her zaman daha iyidir. Ekrana yakın oturmayı seven bir oyuncuysanız, bir oyun bilgisayarı için minimum makul ekran boyutu 21,5 inçtir.

İdeal olarak, yakın mesafeden oyun oynamak için 24 inç veya 27 inç masaüstü monitör satın almayı düşünmelisiniz.

7. Yenileme Hızını İzleyin

Bir monitörün yenileme hızı, ekranın her saniye ekran görüntüsünü yenileme veya güncelleme sayısıdır. Bir ekranın yenileme hızını ölçmek için standart birim hertz’dir (Hz). Bir ekranın yenileme hızı söz konusu olduğunda, daha yüksek her zaman daha iyidir ama aynı zamanda pahalıdır.

Birinci şahıs nişancı ve MOBA oyunları için önerilen yenileme hızı 120 Hz’dir; bu, bütçe monitörlerinde bulunan 60 hz’lik standart yenileme hızının iki katıdır. 144hz’de oyun hareketi gerçek hayattaki kadar pürüzsüz hissedecek ve rakibinize karşı koymak için hızlı ve doğru hamleler yapabileceksiniz.

Ancak daha yüksek yenileme hızı aynı zamanda daha yüksek grafik işleme gerektirir, bu da daha güçlü bir grafik kartına ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Çoğu bütçe grafik kartı, düşük-orta grafik ayarlarında maksimum 90-100 FPS sunabilecektir. Ayrıca monitörün yüksek yenileme hızlarını da desteklemesi gerekir. Yüksek yenileme hızı monitörleri de daha pahalıdır.

8. Tepki Süresi

Bir tür yenileme hızının tersi olarak, bir PC monitörünün yanıt süresinin iyi olması için sayının alt tarafta olması gerekir. Bu nedenle, daha yüksek her zaman daha iyi olan yenileme hızının aksine; tepki süresi ile uğraşırken, daha düşük her zaman daha iyidir.

Tepki süresi, bir monitörün görüntüsünün tam etkinden (beyaz) tam etkin olmayana (siyah) ne kadar hızlı değişebileceğidir. Bunun sıradan terimlerle ifade edildiği şey, yanıt süresinin, bir monitörün tek tek pikselleri beyazdan siyaha veya tam tersine değiştirmesinin ne kadar sürdüğü ile tanımlanmasıdır.

Milisaniye (ms) cinsinden ölçülür. Yani bir monitörün tepki süresi 4 milisaniyeyse, bu, saniyenin 1/250’sinde beyazdan siyaha ve siyahtan beyaza tekrar geçebileceği anlamına gelir.

Monitörler için tipik yanıt süresi değerleri, 15 ms’den 1 ms’ye kadar değişir. Tepki süresini azaltın, monitör daha pahalı olur.

9. Uyarlanabilir Senkronizasyon

Uyarlamalı senkronizasyon (değişken yenileme hızı olarak da bilinir), teknik terimlerle, bir monitörün dikey yenileme hızının grafik kartı tarafından sağlanan kare hızıyla uyumlu olacak şekilde dinamik olarak ayarlanmasıdır.

Bir gereklilik olarak, günümüzde her oyun monitörünün bir oyun monitörü olarak nitelendirilebilmesi için değişken ve ayarlanabilir bir kare hızını desteklemesi gerekir.

Uyarlamalı senkronizasyon, monitörünüzün yenileme hızını grafik kartınızın yenileme hızıyla senkronize eder. Bu, monitörünüzün belirli bir oyunun FPS’sine (Saniyedeki Kare Sayısı) ayak uyduramadığı durumlarda yırtılmayı azaltır.

10. Soğutma ve Gürültü

Soğutma, PC’nizin genel performansında kullanıcılar tarafından genellikle gözden kaçırılan çok önemli bir parametredir. Uygun soğutma olmadan sisteminiz ısınmaya başlayacaktır.

Aşırı ısınan bir sistem, eninde sonunda CPU ve GPU’nun saat frekanslarını aşağıya çekmesine neden olarak, özellikle hız aşırtma yapıyorsanız yavaşlamaya ve gecikmelere neden olur. Uzun vadede aşırı ısınma, bilgisayar bileşenlerinin ömrünü ve dayanıklılığını azaltacaktır.

Aşırı ısınmayla ilgili bir diğer önemli sorun, fanların daha yüksek hızda çalışması ve çok fazla gürültü yapmasıdır. Aşırı fan gürültüsünü rahatsız edici buluyorsanız, uygun soğutmayı sağlamalısınız.