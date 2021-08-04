Oyun şirketindeki taciz skandalı istifa ile sonuçlandı

Guitar Hero, Spider-Man, Warcraft, Diablo ve Call of Duty gibi serilerle öne çıkan Activision Blizzard'da yaşandığı iddia edilen cinsel taciz ve ayrımcılık suçlamaları şirket yöneticisi J. Allen Brack'ın istifasıyla sonuçlandı.

SOZCU.COM.TR

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Activision Blizzard konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “World of Warcraft” ve “Overwatch”dan sorumlu Blizzard bölümünün başındaki J. Allen Brack’in yeni fırsatları kovalamak için şirketten ayrıldığını söyledi.

Brack, California eyaletinin geçen ay Blizzard’a açtığı davada cinsel taciz, tecavüz şakaları ve bir kadın çalışanı intihara sürüklemek gibi eylemlerle suçlandı. 15 yıldır Blizzard’da olan Brack, California’da görülen davaya göre cinsel suistimalin farkındaydı ve hatta buna izin veriyordu.

MarketWatch verilerine göre Activision Blizzard hissesi salı sabahı yüzde 5.5’ten fazla düştü. Geçen hafta ise Activision Blizzard çalışanları taciz mağdurlarıyla dayanışma içinde olduklarını göstererek işten ayrıldılar ve şirketin davaya küçümseyen yanıtını “iğrenç ve aşağılayıcı” olarak nitelendirerek CEO Bobby Kotick’in özür dilemesini istediler.

TEK SUÇLU O DEĞİL

Şirket, Brack’in yerini Jen Oneal ve Mike Ybarra ile doldurmaya çalışacak.

Brack, Blizzard’ın web sitesinde yayınladığı açıklamada, “Jen Oneal ve Mike Ybarra’nın Blizzard’ın tam potansiyelini gerçekleştirmesi için ihtiyaç duyduğu liderliği sağlayacağından ve değişimin hızını artıracağından eminim. Bunu tutku ve coşkuyla yapacaklarını ve Blizzard’ı bu kadar özel kılan kültürümüzün bileşenlerine en üst düzeyde dürüstlük ve bağlılıkla liderlik edeceklerine güveniyorum” yazdı.

J. Allen Brack’in istifası çalışanları biraz yatıştırmış gibi görünse de şirketteki sorunlara neden olan tek yönetici o değil. Başkan yardımcısı olarak görev alan Fran Townsend de taciz ve ayrımcılıkla ilgili çıkan suçlamalara en başından beri agresif bir şekilde yanıt vermeye devam ediyor. Hatta kendisine cevap veren çalışanları engelleyerek tepki gösteriyor.

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