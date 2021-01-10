Parler Amazon’dan da kovuldu

Amazon Web Services, Parler’ın web sitesinde paylaşılan şiddet içeriklerindeki artış nedeniyle hizmet şartlarını ihlal ettiğini söyledi.

Parler alternatif bir barındırma platformu bulamazsa, web sitesi Pazar gecesi çevrimdışı olacak.

Amazon'un bu tutumu, Google ve Apple’ın Parler uygulamasını, aynı zamanda şiddet barındıran içeriği kaldırmayarak politikaları ihlal ettikleri için uygulama mağazalarından yasaklamasından sonra geldi.

Amazon tarafından Parler'a gönderilen e-postada, “Başkalarına karşı şiddeti teşvik eden veya teşvik eden içeriği etkili bir şekilde tanımlayamayan ve kaldıramayan bir müşteriye hizmet sağlayamayız. Parler hizmet şartlarımıza uyamadığından ve kamu güvenliği için çok gerçek bir risk teşkil ettiğinden, Parler’in hesabını 10 Ocak Pazar 23:59 PST itibarıyla askıya almayı planlıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Parler CEO John Matze ise “Yeni bir servis sağlayıcıya geçmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız, ancak Amazon, Google ve Apple bunu, seçeneklerimizin sınırlı olacağını bilerek koordineli bir şekilde kasıtlı olarak yaptı” dedi.

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