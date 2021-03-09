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Perseverance 70 metreye ulaştı… Mars’tan yeni fotoğraf yolladı

NASA'nın yeni nesil uzay aracı Perseverance, Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirmesinin ardından toplam 70 metrelik mesafeye ulaştı. NASA, aracın çektiği yeni bir fotoğrafı da paylaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:03, 09/03/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Perseverance 70 metreye ulaştı… Mars’tan yeni fotoğraf yolladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Mars’a gönderdiği uzay aracı Perseverance, yüzeydeki çalışmalarını sürdürüyor.

Uzay ajansı tarafından yapılan açıklamada, Perseverance’ın ilk sürüşünü gerçekleştirmesinin ardından toplam 70 metrelik sürüş mesafesine ulaştığı bildirildi. Mars yüzeyine lastik izini bırakmaya devam eden aracın çektiği yeni bir fotoğraf da paylaşıldı.

NASA, Perseverance’ı Mars’taki potansiyel yaşam izlerini araştırmak ve Mars’a insanlı yolculuğun yollarını bulmak için 30 Temmuz 2020'de ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu’ndan uzaya fırlatmıştı. Uzay aracı, 19 Şubat'ta Mars'a başarılı şekilde iniş yapmıştı.

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