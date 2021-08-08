Perseverance, Mars keşfinde sorun yaşıyor

NASA, heyecanla beklediği adımlardan biri olan Mars'tan örnek almayı Perseverance ile henüz gerçekleştiremediğini duyurdu. Keşif aracı ilk Mars kaya örneğini toplayamadı.

SOZCU.COM.TR

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Uzay ajansı, robotik aracın ilk denemesinde Mars kaya örneklerini toplayamadığını ortaya çıkardı. Darbeli matkap, karot ucu ve numune tüpü işleme amaçlandığı gibi çalışırken örneğin alınamadığını belirtti.

Perseverance proje yöneticisi Jennifer Trosper, kayanın beklenmedik bir şekilde tepki vermiş olabileceğinden şüphelenildiğini söyledi. 2020’de uzaya gönderilen keşif robotunun yaşadığı sorunun kaynağı henüz belli değil.

Bilim insanları Mars’ın tarihini keşfetmeye çalışırken, Kızıl Gezegen’den örnekler almanın son derece önemli olduğuna dikkat çekiyorlar. Ancak her zaman bu konuda başarılı sonuçlar elde edemeyebiliyorlar. Daha önce de Mars yüzeyi sorunlar yaratmıştı. Phoenix Lander 2008’de yapışkan toprak toplamakta sorun yaşarken, Curiosity ve InSight da kayaları ve yüzeyleri kırmada sorun yaşadı.

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