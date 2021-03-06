Perseverance Mars’ta ilk turunu attı: 6.5 metrede izlerini bıraktı

Mars’ta yaşama ait izler bulmak ve insanlı yolculuia dair yeni keşifler yapmak için Kızıl Gezegen’e giden Perseverance uzay aracından yeni haberler var. 18 Şubat 2021’de Mars’a başarılı bir şekilde iniş yapan araç, gezegenin yüzeyinden ilk fotoğrafları geçtiğimiz günlerde Dünya’ya yollamıştı.

Perseverance, Jezero kraterinde ilk kısa süreli sürüşünü gerçekleştirdi. 6.5 metre uzunluğunda ve altı tekerlekli araç, kraterde yarım saatlik bir sürüş gerçekleştirdi.

‘BÜYÜK BİR ADIM’



Bu sürüş sırasında ilk etapta 4 metre ileri giden Perseverance, ardında 150 derecelik bir dönüş yaparak 2.5 metre daha katetti. O anlara ait fotoğraflar da paylaşan Perseverance’ın Mars’ın yüzeyine bıraktığı tekerlek izleri de görülüyor.

“Her şey çok yolunda gitti” diyen NASA’dan Anais Zarifian, “Bu büyük bir adım” ifadelerini kullandı. Önümüzdeki günlerde yeni test sürüşleri yapması beklenen aracın günde 200 metre ilerleme kapasitesi bulunuyor.

ÖRNEKLER TOPLAYACAK



30 Temmuz 2020’de Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu’ndan, Mars'a yola çıkan NASA'nın yeni nesil uzay aracı Perseverance’ın, planlanan görevi için bir yıl boyunca kaya ve toprak örneklerini toplayarak Dünya’ya getirmesi bekleniyor.

Uydu görüntülerinden 3.5 milyar yıl önce eski bir göl olduğu düşünülen ve Jezero krateri adı verilen bölgeye gönderilen Perseverance, Mars'ta geçmiş mikrobiyal yaşamın potansiyel kanıtı üzerine keşifler yapacak.

Perseverance'ın, karbondioksit açısından zengin Mars atmosferinin unsurlarını gelecekteki astronotlar için oksijen üretmesi üzerine bir deney yapması da planlanıyor.