Perseverance, Mars’tan yeni fotoğraflar yayınladı

Mars’ın keşfinde potansiyel geçmiş yaşamın izlerini aramak ve Mars’a insanlı yolculuğun yollarını bulmak için yola çıkan NASA’nın Perseverance uzay aracı, dün Mars’a başarılı bir şekilde iniş yapmıştı.

Perseverance uzay aracı, Kızıl Gezegen'den yeni fotoğraflar yayınladı. Uzay aracının sosyal medya hesabından şu mesajlar paylaşıldı:

* Ekibimin yıllarca hayalini kurduğu an, şimdi gerçek. Güçlü şeylere meydan okuyun.



* Kayaları severim. Hemen yanımdakilere bak. Volkanik mi yoksa tortul mu? Hangi hikayeyi anlatıyorlar? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum.

* Keşfedilecek çok şey olan açık bir ufuk. Başlamak için sabırsızlanıyorum.

KAYA VE TOPRAK ÖRNEKLERİ TOPLAYIP DÖNECEK

30 Temmuz Perşembe günü Florida’daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundan, Mars’a yola çıkan NASA’nın yeni nesil uzay aracı Perseverance, planlanan görevi için bir Mars yılı (Yaklaşık 1 Dünya yılı) boyunca Mars’tan 500gr kaya ve toprak örneklerini toplayarak dünyaya getirmesi bekleniyor.

Uydu görüntülerinden 3.5 milyar yıl önce eski bir göl olduğu düşünülen ve Jezerk Crater adı verilen bölgeye gönderilen Perseverance, Mars’ta geçmiş mikrobiyal yaşamın potansiyel kanıtı üzerine keşfe başladı.

Perseverance’ın, karbondioksit açısından zengin Mars atmosferinin unsurlarını gelecekteki astronotlar için oksijen üretmesi üzerine bir deney yapması planlanıyor.

“SONSUZ EVİME İLK BAKIŞIM”

Başarılı bir şekilde iniş yapan Perseverance’ın, Mars’tan kaydettiği ilk görüntü uzay aracının Twitter hesabından “merhaba dünya, sonsuz evime ilk bakışım” mesajıyla paylaşılmıştı.

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