PUBG Mobile’da 1 milyondan fazla hesap banlandı

PUBG Mobile’ın Twitter üzerinden paylaştığı resmi rapora göre, hile nedeniyle 1.217.342 hesabı kalıcı olarak askıya aldı. Bu hesapların birçoğu, birden fazla suçtan dolayı askıya alındı.

HİLECİLERİN YARISI OTOMATİK NİŞAN YÜZÜNDEN YASAKLANDI

Hesapların yüzde 48’i otomatik nişan saldırılarını kullanmak veya karakter modellerini değiştirme sebebiyle kapatıldı. Kapatılan hesapların çoğu bronz seviyeye ait ancak yüzde 3’lük bir bölümün Fatih hesaplara ait olması da dikkat çekti.

600 MİLYON OYUNCUNUN 1.2 MİLYONU CEZA ALDI

PUBG Mobile’ın 1,2 milyondan fazla hesabı askıya alması dikkat çekici ancak oyunun dünya çapında 600 milyondan fazla oyuncusunun olduğu biliniyor ve hileciler bu sayının içinde çok büyük bir kısmı oyun zevkinden uzaklaştırıyor. Bu yasaklamaların hilecilerin oyundan temizleyip temizlemediğini ise önümüzdeki günler gösterecek.