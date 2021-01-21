Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

PUBG Mobile’da 1 milyondan fazla hesap banlandı

Bu hafta PUBG Mobile sunucularında ciddi bir hileci temizliği gerçekleşti ve hile uygulamalarıyla bağlantısı olan hesaplar hakkında işlem yapıldı. PUBG Mobile'ın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre milyonlarca oyuncu banlandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:45, 21/01/2021
Haberler Bilim - Teknoloji
PUBG Mobile’da 1 milyondan fazla hesap banlandı

PUBG Mobile’ın Twitter üzerinden paylaştığı resmi rapora göre, hile nedeniyle 1.217.342 hesabı kalıcı olarak askıya aldı. Bu hesapların birçoğu, birden fazla suçtan dolayı askıya alındı.

HİLECİLERİN YARISI OTOMATİK NİŞAN YÜZÜNDEN YASAKLANDI

Hesapların yüzde 48’i otomatik nişan saldırılarını kullanmak veya karakter modellerini değiştirme sebebiyle kapatıldı. Kapatılan hesapların çoğu bronz seviyeye ait ancak yüzde 3’lük bir bölümün Fatih hesaplara ait olması da dikkat çekti.

600 MİLYON OYUNCUNUN 1.2 MİLYONU CEZA ALDI

PUBG Mobile’ın 1,2 milyondan fazla hesabı askıya alması dikkat çekici ancak oyunun dünya çapında 600 milyondan fazla oyuncusunun olduğu biliniyor ve hileciler bu sayının içinde çok büyük bir kısmı oyun zevkinden uzaklaştırıyor. Bu yasaklamaların hilecilerin oyundan temizleyip temizlemediğini ise önümüzdeki günler gösterecek.

İlginizi ÇekebilirWindows 10'da bilgisayarı kullanılmaz hale getiren hataWindows 10'da bilgisayarı kullanılmaz hale getiren hata
Dünya Hile Microsoft oyuncu Teknoloji Twitter Windows Windows 10