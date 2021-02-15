Rekabet Kurumu’ndan WhatsApp kararı

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada WhatsApp’la ilgili yapılan incelemeye değinildi ve “Dosya mevcudu bilgiler çerçevesinde, Facebook'un 08 Şubat 2021 tarihinde uygulamaya geçmek üzere WhatsApp kullanıcılarına getirdiği veri paylaşma zorunluluğunun 4054 sayılı Kanun kapsamında yol açtığı endişeler incelenmiştir.

İlk olarak WhatsApp verilerinin kapsam ve öneminin vurgulanmasında fayda görülmektedir. WhatsApp uygulaması, kullanıcılarına ait mesaj içerikleri, konum, profil fotoğrafı, grup bilgilerinin yanı sıra, kullanıcıların cihazlarında yüklü diğer bilgilere de erişim sağlayabilmektedir. Bunların rehber, galeri gibi bilgiler ile sınırlı kalmadığı, cihazda yüklü diğer uygulamalarda kullanılan verilerin de kısmen erişilebilir olduğu endişesi bulunmaktadır. Ayrıca, kullanıcılara getirilen yükümlülüğün tam olarak açıklanmadığı da görülmektedir” denildi.

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“TİCARİ SIR İÇEREBİLECEK VERİLER PAYLAŞILABİLİYOR”

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada WhatsApp’ın daha küçük gruplarda daha özel veya ticari sır içerebilecek veriler paylaşılabileceği ve bunun yarattığı endişelere de değinildi.

Açıklamada, “Facebook'ta kişiler, kapalı bir grubun tamamına açacakları bilgileri paylaşmakta iken WhatsApp'ta daha küçük gruplarda daha özel veya ticari sır içerebilecek veriler paylaşabiliyor. Dolayısıyla WhatsApp verileri herhangi bir sosyal medya içeriğine göre genellikle daha gizli ve kişilerin daha geniş bir çevreyle paylaşmak istemeyeceği nitelikte verilerdir” denildi.

Söz konusu verilerin, Facebook'un faaliyet gösterdiği diğer pazarlarda kullanılmasının ve bunun WhatsApp kullanımı için zorunlu tutulmasının 4054 sayılı Kanun kapsamında yol açtığı endişeler şu şekilde sıralandı:

-WhatsApp verilerinin, diğer Facebook şirket ürün ve verilerine bağlanması.

-Facebook'un tüketici iletişim hizmetleri pazarındaki gücünü, internet reklamcılığı alanındaki rakiplerinin faaliyetini zorlaştıracak şekilde kullanması.

-Aşırı veri toplanmasının ve verinin başka hizmetler için kullanılmasının tüketicinin sömürülmesine yol açması.

Rekabet Kurumu durumla ilgili WhatsApp kullanıcılarının, Facebook tarafından sunulan koşulları kabul etmeleri halinde diğer grup şirketleri de ilgili verilere sahip olacak ve bu verileri kullanmaya başlayacağını ve bu süreçte Facebook'un söz konusu davranışına son verilmesine karar verilmesi halinde, bu verilerin geri alınması ve kullanılmasından kaynaklanan avantajların ortadan kaldırılması oldukça güç olduğu ifade edildi.

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GEÇİCİ TEDBİR UYGULAMASININ UYGUN OLACAĞI DEĞERLENDİRİLDİ

Rekabet Kurumu tarafından “Bu durumda, yürütülecek olan soruşturma sonucunda tür. İnceleme konusu uygulamanın, bu yönüyle telafisi mümkün olmayan bir durum ortaya çıkaracağı aşikârdır. Bu bakımından Facebook'un inceleme konusu uygulamasına yönelik geçici tedbir uygulanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

4054 sayılı Kanun'un 9. maddesinin dördüncü fırkası “nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararların doğması ihtimalinin bulunduğu durumlarda, ihlalden önceki durumu koruyucu nitelikte” geçici tedbir kararı alınabileceği düzenlemesini haizdir.

Halihazırda Facebook'un; tüketici iletişim hizmetleri, sosyal ağ hizmetleri ve çevrim içi reklamcılık hizmetleri pazarlarındaki pazar gücü dikkate alındığında, söz konusu uygulamaların soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğu değerlendirilmektedir” denildi.