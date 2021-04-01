Rusya’da, tüm akıllı cihazlara Rus yazılımları yüklenecek

Rusya'da ülkedeki akıllı televizyon, telefon, bilgisayar gibi tüm akıllı cihazlara Rus yazılımı yüklenecek. Kimilerinin “Apple'a karşı yasa” olarak adlandırdığı yasa bugün yürürlüğe girdi. Yasa, 1 Nisan'dan itibaren ülkede satın alınan tüm cihazlar için geçerli olacak.

Reuters, Rusya'nın bu yeni yasayı; Rus yazılım şirketlerinin uluslararası yazılım şirketleriyle rekabet etmesine yardımcı olacak bir uygulama olarak gördüğünü belirtti.

Uzun zamandır Rusya'nın bu yasasına itiraz eden Apple da uzlaşmayı kabul etti. Şirket aynı zamanda, yeni telefonlarını etkinleştirmeye ve kurmaya başlayan kullanıcılara, Rus geliştiricilerin uygulamalarını sunacağını söyledi, ancak tüm uygulamaların Apple’ın kendi gizlilik ve güvenlik politikalarına uyduğundan emin olmak için kontrol edildiğini de ifade etti. Bu da kullanıcıların cihazlarını kurarken yabancı uygulamalar yerine Rus uygulamaları seçebilecekleri anlamına geliyor.

Rusya, son yıllarda ülkedeki ABD menşeili teknoloji şirketlerine baskı yapmaya ve ülkenin hükümet kontrolündeki internet hizmetine olan güvenini güçlendirmeye çalışıyor.