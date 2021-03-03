Samantha Cristoforetti 2022’de ikinci kez uzaya gidecek

İlk olarak Kasım 2014’te Avrupa Uzay Ajansı’nın “Futura” (gelecek) isimli misyonu için uzaya giden Cristoforetti, 199 gün 16 saat boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapmıştı. Cristoforetti bu misyonla tek bir seferde uzayda en fazla zaman geçiren Avrupalı astronot olmuştu.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, Cristoforetti 2022’nin ilkbahar aylarında yeniden Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek. ESA’nın bugünkü basın toplantısında konuşan Samantha Cristoforetti, “ikinci evim” diye nitelediği Uzay İstasyonu’na bir kez daha gidecek olmaktan büyük onur duyduğunu söyledi ve “Bu benim en büyük arzumdu” dedi.

UZAYDA 6 AY KALACAK

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Cristoforetti’nin 2022’deki uzay misyonuna bir özel ticari uzay aracıyla gideceği ve uzayda yaklaşık 6 ay kalacağı açıklandı. 2014’teki misyonda ise Cristoforetti, Rusya ve ABD’den astronotlarla birlikte Rusya’ya ait bir Soyuz uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitmişti.

Samantha Cristoforetti’nin gelecek seneki misyonunda, insan fizyolojisi ve biyolojiyle ilgili deneylerin yanı sıra uzayda 3 boyutlu metal yazıcı kullanımı üzerinde deneyler de yapması planlanıyor. Bu deneylerin Ay ve Mars’la ilgili uzay çalışmalarına da yardımcı olması umuluyor. Cristoforetti’nin yeni misyonuyla ilgili detayların ilerleyen aşamalarda açıklanması bekleniyor.

ESA Genel Müdürü Josef Aschbacher, Cristoforetti’nin yeni misyonunu açıklarken, ESA’nın geçen ay açıkladığı yeni astronot alımı planlarına da değindi. Aschbacher, “Samantha, geçen günlerde açıklanan ESA astronot seçimlerine aday olmak isteyen herkes için harika bir örnek teşkil ediyor” dedi.

Avrupa Uzay Ajansı geçen ay, 11 yıl sonra ilk kez yeni astronot alımı yapacaklarını açıklamıştı. Cristoforetti, Ajans’ın son açtığı başvurularda, 2008-2009 döneminde seçilen astronotlar arasındaydı. 43 yaşındaki Cristoforetti, İtalya’nın ilk kadın astronotu olmadan önce İtalya Hava Kuvvetleri’nde pilot olarak görev yapıyordu.

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