Samsung ailesi miras vergisi ödemek için sanat eserlerini bağışlayacak

25 Ekim 2020'de akciğer kanserine yenilerek hayatını kaybeden Lee Kun-hee hem Samsung'un yönetim kurulu başkanı hem de sadece Güney Kore'nin değil, dünyanın en zengin iş insanlarından biriydi. Lee'nin ölümünden sonra aileye yüklü bir miras kaldı. Ancak bu mirası alabilmeleri için ciddi rakamlara ulaşan bir vergi ödemeleri gerekiyor.

Lee Kun-hee'nin karısının ve üç çocuğunun faturayı nasıl ödeyeceklerini detaylandırmak için Cuma gününe kadar vakti vardı.

VATANDAŞLIK GÖREVİMİZ

Samsung, Çarşamba günü yaptığı açıklamada; yerel yasaya göre, tam ödeme yapmak için beş yıla kadar süreleri olduğunu ve bu ay ile beraber altı taksitte bu ödemeyi yapmayı planladıklarını söyledi.

Lee ailesi yaptıkları açıklamada, “Tüm vergileri ödemek bizim vatandaşlık görevimiz ve sorumluluğumuzdur” dedi.

Vergi ödeme planının yanı sıra Lee ailesi yeni tıbbi tesisler inşa etmek ve kanser veya diğer nadir hastalıklardan muzdarip çocukların masraflarını karşılamak için de 900 milyon dolardan fazla para ödeyeceklerini açıkladılar.

DALI, PICASSO, MONET ESERLERİ BAĞIŞLANACAK

Ayrıca Lee Kun-hee'nin özel sanat koleksiyonundan yaklaşık 23.000 parça, Güney Kore'deki iki ulusal müzeye hediye edilecek. Koleksiyonda; Pablo Picasso, Salvador Dalí, Claude Monet’ten parçalar da yer alıyor.

Lee Kun-hee, ölümüne kadar Güney Kore'nin en zengin insanıydı. Lee hayatını kaybetmeden birkaç yıl önce geçirdiği bir kalp krizi sonucu, ülkenin en zengin dördüncü kişisi olan 52 yaşındaki oğlu Lee Jae-yong, Samsung’u yönetiyordu.

CUMHURBAŞKANINA RÜŞVET

Lee Jae-yong, Güney Kore’nin eski cumhurbaşkanına rüşvet verdiği için ocak ayından beri hapishanede ve ancak Temmuz 2022’de serbest kalabilecek.

Ancak bu hafta iş dünyası, Lee Jae-yong’u affetmesi için Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’e dilekçe verdi. Samsung’un ve dolayısıyla ülkenin, çalkantılı döneminde iş dünyasının onun liderliğine ihtiyaç duyduğunu söylediler: “Ülke bir günde 1 numaralı statüsünü kaybedebilir.”

HALKIN DESTEĞİNİ ALDI

Samsung’un kurucusunun torunu olan Lee Jae-yong'ın affı için halk da destek veriyor. Bu hafta yayınlanan ve Jae-yong'un affı ile ilgili gerçekleştirilen bir ankete göre; 10 Güney Koreliden yaklaşık yedisi kendisini affettiğini söylüyor.

Samsung imparatorluğu ülke ekonomisine hakim ve Güney Kore'nin en büyük ihracatçısı. Önceki Güney Koreli cumhurbaşkanları, ekonomiyi veya ulusal çıkarları gerekçe olarak kullanarak iki kez Lee Kun-hee de dahil olmak üzere iş insanlarını affettiler.

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