Samsung Electronics’in ilk çeyrek kârı yaklaşık yüzde 45 arttı

Pandemi nedeniyle insanların evlerinde daha fazla vakit geçirmeye başlaması, şirketin kârını da artırdı. Analistler artan taleple beraber önümüzdeki çeyrekte çok daha iyi bir kazanç beklediklerini belirtiyorlar.

SATIŞLAR %17,5 ARTTI

Samsung’un, mobil bölümünün amiral gemisi olan akıllı telefonlarının orta fiyatlı modellerini normalden yaklaşık bir ay önce piyasaya sürmesiyle ilk çeyrekte mükemmel bir performans gösterirken, Premium TV’lerde ve diğer yüksek marjlı tüketici elektroniğinin satışlarında da bir sıçrama yaşıyor.

Yaşanan artışlara rağmen, şirketin Teksas’taki fabrikasındaki üretimin bir kış fırtınası nedeniyle durması ve faaliyetlerin ancak mart ayının sonunda normale dönmesi bazı kayıpların yaşanmasına da neden oluyor.

Samsung hisseleri Çarşamba sabahı erken saatlerde yüzde 0,58 düşüşle 76,48 dolara gerilerken, Kore Bileşik Hisse Senedi’nde %0,23 değer kazandı.