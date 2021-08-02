Satürn bugün Dünya’dan gözle görülebilecek

Gezegenler arasında halkasıyla dikkat çeken Satürn, bugün gece saatleri itibariyle Türkiye'den çıplak gözle görülebilecek.

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Satürn, 2 Ağustos gece saatleri itibariyle, Dünya’ya en yakın noktaya ulaşacak ve gece saat

12’den sonra çıplak gözle Dünya’dan görülebilecek.

Yılda bir kez gerçekleşen doğa olayında, Dünya, Güneş ve Satürn arasında kalacak ve gece saatleri itibari ile Satürn çıplak gözle izlenebilecek.

Astronomlar teleskoplarını hazırlarken, meraklıları da bu parlak gezegeni yakından görebilmek için hazırlıkları tamamladı.

Güneş sisteminin en büyük ikinci gezegeni

Güneş Sistemi’ndeki ikinci en büyük gezegen Satürn gezegen sıralamasına bakılınca, Güneş’e yakınlıkta altıncı sırada yer alıyor. 1 Satürn yılı ise, 10759 Dünya günü yani 29.5 Dünya yılına eşit.