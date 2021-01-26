Sen üzgünsen, robot köpeğin Koda da üzülüyor

Koda, piyasadaki diğer robot köpeklerden farklı olarak, insan sahipleriyle sosyal olarak etkileşime girmeyi amaçlıyor. Robotun yapay zekası, sahibinin ne zaman üzgün, mutlu veya heyecanlı olduğunu hissetmesine yardımcı oluyor. Böylece zamanla insan duygularına uygun bir şekilde yanıt verebilecek hale geliyor.

Resmi tanıtım videosuna göre Koda’nın karmaşık sorunları işlemesine ve hatta yeni beceriler öğrenmesine olanak tanıyan, “blockchain” temelli altyapısıyla gerçekleşiyor. Böylece Koda görevleri yerine getiren bir arkadaş, göz köpeği veya bekçi köpeği olabiliyor.

Koda robot köpeği, robot gövdesinin önünde, arkasında ve her iki yanında bulunan 3 boyutlu derinlik kameralarıyla donatıldı. Yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek için robotun önünde 13 megapiksel kamera bile bulunuyor.

RAKİBİNDEN UCUZ

Koda CEO’su Emma Russell, “Koda, işlevsel bir ev teknolojisi parçası, bir aile hayvanı ve aynı anda bir sanat eseri. Koda’nın orijinal sahibi olmak için fırsatı olanlar, merkeziyetsiz yapay zekasını, köpek yavrusu gibi bir durumdan bir süper bilgisayarın zekasına sahip robotik bir köpeğe dönüşürken çalışırken izleyebilecekler” diye konuştu.

Koda 5 bin dolara satılan Boston Dynamics Spot Mini’den biraz daha ucuz. Koda’nın AI robot köpeği, 45 bin ile 55 bin dolar arasında daha düşük bir fiyat aralığına sahip.