Silikon Vadisi’nin liderleri güvenlikleri için ne kadar para harcıyorlar?

Zuckerberg gibi pek çok kurucunun güvenliği için şirketler yüksek miktarlarda paralar harcıyorlar. Prestijli bir koruma şirketi olan Intelligent Protection’dan Alex Bomberg bu durumu şu şekilde özetliyor: “Yöneticiler birçok yönden şirketin varlıklarıdır. Onları etkileyen bir gasp ya da soyguna karışırlarsa şirketin hisse fiyatları da etkilenir. Ayrıca, tabii ki, kaçırılma riskleri de var. Bu insanlar multimilyoner olarak ölüm tehditleri de alıyorlar. ”



Mark Zuckerberg (23.4 milyon dolar)

Zuckerberg'in panik odaları içeren evleri, sürekli izlenmesi ve yolculuklarında sürekli kendisine eşlik edilmesi 13,4 milyon dolara mal olurken, 10 milyon dolar da ailesinin güvenliğiyle ilgili ek masrafları kapsıyor.

Facebook, 36 yaşındaki kurucu ortağını korumanın maliyetini; Zuckerberg'in benzersiz konumunu, dünyanın en tanınmış yöneticilerinden biri olmasını göstererek haklı çıkardı. Mark Zuckerberg'in Facebook ile eş değerde olduğunu söylemişti.

Sundar Pichai (3.3 milyon dolar)

Google’ın genel müdürü Sundar Pichai’nin kişisel koruma maliyetleri, tıpkı şirketinin geliri gibi sürekli büyüyor. 2017’de onu güvende tutmak yaklaşık 680.000 dolara mal olurken, bu rakam 2018’de 1,2 milyon dolara yükseldi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan başvurulara göre, 2019 yılına kadar Pichai’nin kişisel güvenlik maliyetleri 3.339.695 dolara yükseldi.

Tim Cook (457.083 dolar)

Facebook'un harcamalarıyla karşılaştırıldığında, Apple'ın genel müdürü Tim Cook'u güvende tutmanın maliyeti oldukça düşük görünüyor. 2019’da firma Cook’a sadece yarım milyon dolar harcadı; ancak bu rakam, 315.311 dolarlık kişisel hava yolculuğu masraflarını içermiyor.

Jeff Bezos (Bilinmiyor)

2019’da The Daily Beast, eski Amazon CEO’su Jeff Bezos’un Seattle’daki ofisinin patlamaya karşı dayanıklı ve kurşun geçirmeyen panellerle kapatıldığını, bunun da 180.000 dolara mal olduğunu bildirmişti.

Şirketin, Bezos'a yaptığı harcamalar bazılarına kıyasla mütevazı görünüyor. Aynı yıl Forbes, Amazon’un Bezos’un güvenliğine yılda 1,6 milyon dolar harcadığını bildirdi, bu rakam 2012’den beri de değişmedi. Şirket, Bezos’un kişisel güvenlik için ayrıca ödeme yaptığını söyledi.



Dara Khosrowshahi (848.549 dolar)

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi’nin pahalı zevkleri var ve onu güvende tutmak pek de ucuz değil. 2020’de Uber, Khosrowshahi için özel sürücüler, araçlar ve yakın koruma görevlilerine 372.000 dolardan fazla ödeme yaptı.

Herkesin evden çalışmaya başladığı bu dönemde Khosrowshahi de evinden çalışmaya başladı. Haliyle de 2020 yılında evini güvende tutmak için teknolojik alt yapı için yaklaşık 123.000 dolar harcanırken, nöbetleşe çalışan bir güvenli ekibi tutuldu.