Son 20 yılda canlanan ormanlar iklim krizi için umut vadetti

Araştırmaya göre Brezilya’nın güneyinde, Fransa’yı kaplayacak kadar büyük ormanlar son 20 yılda yeniden canlandı.

Çalışmaya göre; canlanan ormanlar, 5,9 gigaton karbondioksit (CO2) absorbe etme potansiyeline sahip. Çalışmanın arkasındaki çevre grupları koalisyonu Trillion Trees’in yönetici direktörü John Lotspeich, “Veriler, şans verildiğinde doğal yaşam alanlarının büyük bir iyileşme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor” dedi.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUYOR

Araştırma kapsamında yapılan analizlerin sonucu olarak; bilim insanları, ormanları korumanın ve yenilemenin ağaç dikmekten daha iyi bir iklim değişikliği çözümü olduğunu söylüyor, çünkü mevcut ormanlar daha fazla sera gazı emerken aynı zamanda vahşi yaşamı ve biyolojik çeşitliliği de koruyor.

WWF-UK’de doğa temelli çözümler direktörü olarak görev alan William Baldwin-Cantello, “Doğal orman yenilenmesinin genellikle daha ucuz, karbon açısından daha zengin ve biyoçeşitlilik açısından aktif olarak ekilen ormanlardan daha iyi olduğunu uzun zamandır biliyoruz” dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Çalışma, Brezilya’daki Atlantik Ormanı’nın 2000 yılından bu yana yaklaşık olarak Hollanda'nın yüzölçümü kadar olan 4,2 milyon hektarlık bir alanın geri kazanıldığını da ortaya çıkardı. Ayrıca aynı dönemde, kuzey Moğolistan’da 1,2 milyon hektarlık boreal orman yeniden canlandırıldı.

Ancak bilim insanları, bu umut veren gelişmelere hâlâ yapılacak hâlâ çok iş olduğunu belirtiyor. Baldwin-Cantello, “Ormanlara geniş ölçekte yenilenmeleri için alan verirsek ve bu alanı yaratırsak ve bunu gelecekte de devam ettirebilirsek, iklim değişikliğinden kaçınmada önemli bir rol oynayacaktır” dedi.

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