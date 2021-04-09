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Son dakika… Facebook ve Instagram çöktü

Sosyal paylaşım ağı Facebook'a bir süre giriş yapılamadı. Kullanıcılar siteye girerken hata ekranıyla karşılaşırken ekrandaki mesajda "Maalesef bir şeyler ters gitti. Elimizden geldiği kadar hızlı şekilde düzeltmeye çalışıyoruz" ifadeleri yer aldı. Öte yandan Instagram'a da bir süre ulaşılamadı. Kesintiler yaklaşık 20 dakika sürdü.

Güncellenme: 00:54, 09/04/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Son dakika… Facebook ve Instagram çöktü

Sosyal medya sitesi Facebook'a bir süre giriş yapılamadı. Facebook'a girmek isteyen kullanıcılar hata ekranıyla karşılaştı. Hata ekranında yer alan mesajda “Maalesef bir şeyler ters gitti. Elimizden geldiği kadar hızlı şekilde düzeltmeye çalışıyoruz” ifadeleri yer aldı. Kesintiler ortalama 20 dakika sürdü.

533 MİLYON KULLANICININ VERİLERİ PAYLAŞILMIŞTI

Yarım milyardan fazla Facebook kullanıcısının kişisel verileri geçtiğimiz günlerde ücretsiz olarak yayınlanmıştı.

Yayınlanan verilerin 32 milyonu ABD’deki, 11 milyonu Birleşik Krallık’taki ve 6 milyonu Hindistan’daki kullanıcılara ait.

Türkiye’den ise yaklaşık 20 milyon kullanıcının bilgilerinin sızdırıldığı ifade ediliyor.

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Yayınlanma Tarihi:00:30,