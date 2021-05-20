Sosyal medya devinde üst düzey istifa

Zhang Yiming, istifasıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Yiming, kendini yönetici olarak yetersiz gördüğünü açıklarken daha yeni girişimlere odaklanacağını belirtti.

Yiming, şirketin blogunda bu yılın başından beri, uzun vadeli atılımları nasıl daha iyi sürdürebileceğini düşündüğünü belirtirken sözlerine şu şekilde devam etti: “Gerçek şu ki, ideal bir yöneticide olması gereken bazı becerilere sahip değilim. Organizasyonel ve piyasa ilkelerini analiz etmekle daha çok ilgileniyorum.”

Zhang, açıklamasında çok sosyal olmadığını ve çevrimiçi olmayı, okumayı, müzik dinlemeyi ve hayal kurmayı; yani yalnız yapılabilecek etkinlikleri tercih ettiğini söyledi.

ABD – ÇİN GERİLİMİ YAŞANIRKEN ŞİRKETİN BAŞINDAYDI

38 yaşındaki Zhang Yiming, on yıl önce kurduğu ve TikTok gibi popüler uygulamaların dahil olduğu ByteDance'i ABD-Çin gerilimlerinin yaşandığı dönemde yönetti. TikTok, geçtiğimiz yıl kendini Washington ile Pekin arasındaki gerilimin içinde bulmuştu. Trump tarafından dayatılan yasaklar ve şirketin satılması ile ilgili baskılarla mücadele etti.

Trump yönetimi, Çin video uygulamasını ulusal güvenliği tehdit etmekle suçlamıştı. ByteDance, geçtiğimiz yıl Microsoft ve Oracle da dahil olmak üzere birçok potansiyel taliple TikTok'un ABD operasyonları hakkında görüşmeler yaptı. Sonunda ByteDance, Trump ofisten ayrılana kadar satışı durdurabildi.

Şirket, TikTok'un Amerikan operasyonlarının yeniden yapılandırılması konusunda ABD'deki Yabancı Yatırım Komitesi ile görüşmeler yapmaya devam ediyor. Biden yönetimi şubat ayında, selefinin ABD’de TikTok’u yasaklama çabalarını gözden geçirdiğini söyledi.

ESKİ BYTEDANCE ÇALIŞANLARI YENİ CEO İÇİN “KUKLA” DEDİ

Liang Rubo'nun Zhang'in yerine geçmesi ile ilgili de söylentiler çıkmaya başladı. Eski ByteDance çalışanları, onu sadık bir Zhang askeri olarak tanımladı. Hatta kendisi için baş yöneticinin emirlerini yerine getiren kukla bile diyen oldu.

Ancak Zhang halefi Liang’ı paha biçilmez bir ortak olarak niteledi ve önümüzdeki altı ay boyunca sorunsuz bir geçiş sağlamak için birlikte çalışacaklarını söyledi.

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