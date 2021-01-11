Facebook’tan Uganda’da hesap operasyonu

Uganda’da aktif olarak gündemle ilgili içerikler paylaşan web sitesi Daily Monitor’de yer alan habere göre iktidarda olan Ulusal Direniş Hareketi (NRM) taraftarları ve yetkililerinin Facebook hesapları bloke edildi. Uganda Ulusal Direniş Hareketi (NRM) bu adımın yabancılar tarafından yapıldığını ve Uganda Başkanı Kaguta Museveni’yi iktidardan indirmek için olduğunu savundu.

Facebook’ta kalıcı olarak yayınlanmayan veya silinen bazı sayfaların engellendiği de iddia ediliyor. Başbakanlık basın sekreteri Don Wanyama, “NRM destekçilerinin hesaplarını devre dışı bırakarak Uganda’ya kukla bir lider yerleştirmek istiyorlar. Facebook da buna yardımcı oluyor! Başkan Kaguta Museveni’yi götüremeyeceksiniz.” açıklamasını yaptı.

Wanyama’nın açıklaması, Uganda Ulusal Direniş Hareketi’ni Başkan Museveni’ye göre hiç şansı olmayan yabancıların propagandasını karşısında daha da güçlü kılıyor. Ancak muhalefetin bu yabancı gruplara “fazla mesai” propagandasıyla destek verdiği iddia ediliyor.

Ülkede tanınmış blog yazarı olan Ashburg Kato, Kaliforniya merkezli sosyal medya platformlarının, muhalefetteki Ulusal Birlik Platformu (NUP) partisi başkan adayı Robert Kyagulanyi ve yardımcılarının talebi üzerine bu hesapların silindiğini iddia etti.

Kato, “Bobi Wine’ın isteği üzerine Facebook hesaplarımızı kendisi sildi” şeklinde tweet attı.