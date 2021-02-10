Sosyal medyadan 3 ayda 1 milyon dolar kazandı

Business Insider’da yer alan habere göre Snapchat fenomeni olan Sarah Callahan, son 3 ayda 1 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Gününün büyük bir çoğunluğunu Snapchat uygulamasında geçiren Callahan; manken, oyuncu ve fitness sporcusu olarak tanınıyor.

Callahan’ın en büyük hedeflerinden biri her 5 dakikada bir paylaşımda bulunmak. Bu durumu “Bir zamanlayıcım var ve videodan sonra video yayınlıyorum. Bütün günümün sadece öne çıkan anlarını paylaşmaya çalışıyorum, paylaşımları artırmak benim için de aptalca olmaz” dedi.

BİR YIL ÖNCE KATILDI

Callahan, bir yıl önce Snapchat’e katıldı ve dans ve fitness videoları ve komik skeçler yayınlayarak yaklaşık 700 bin aboneden oluşan bir kitle oluşturdu. Geçen yıl artırılmış gerçeklik lenslerini tanıtmak için Snapchat tarafından işe alındı.

Snapchat, yeni kısa video keşif sayfası için video gönderen içerik oluşturuculara günde toplam 1 milyon dolar ödeyeceğini duyurdu.

Callahan, “İlk başta finansal olarak ne olacağını gerçekten bilmiyorsunuz. Bir aylık gönderiden sonra, ne kadar kazandığıma dair ilk bildirimimi aldım ve bu altı rakamdı” dedi.

Callahan o zamandan beri Spotlight’tan 1 milyon dolardan fazla para kazandı. Insider, kazancını Callahan tarafından sağlanan belgelerle doğruladı. Spotlight’tan büyük kazançlar gören yeni Snapchat milyoner sınıfının bir parçası. Spotlight’ın piyasaya sürülmesinden sonraki ilk altı haftada Snapchat, 2 binden fazla kullanıcıya 42 milyon dolar verdiğini söyledi.

Callahan, “En büyük kazancım haftada 300 bin doların üzerindeydi ve ondan sonra birkaç hafta [yaklaşık] bu kadar yüksek oldu” dedi.

CALLAHAN’IN ‘KAZANAN’ SPOTLIGHT STRATEJİSİ

– PAYLAŞIMLARINIZI SIKLAŞTIRIN

Snapchat, içerik oluşturucuların her beş dakikada bir Spotlight için yeni videolar yüklemelerine olanak tanır. Callahan, gün boyunca bu gönderi ritmini sürdürmek için bir zamanlayıcı kullandığını söylüyor.

Callahan’ın videoları genellikle fitness, dans veya kocasının ve köpeğinin yer aldığı komik skeçlere odaklanıyor. Bir yıl önce görevlendirildiği bir Snapchat temsilcisi tarafından uygulamada günlük olarak paylaşım yapmasının tavsiye edildiğini söyledi.

– VİDEOLARDA POPÜLER ŞARKILARI KULLANIN

Snapchat kısa süre önce, içerik oluşturucuların videolara şarkı eklemelerine olanak tanıyan yeni bir “ses” özelliği ekledi.

Callahan, “Spotlight’ta bir ses tonu duyduğumda aynı seslerden dört veya beşini kullanacağım diye düşündüm. Bunun sebebi ise videoyu gördüklerinde ve sesi duyduklarında, videolarda daha uzun süre kalmalarını sağlamak.” dedi.

– MESAJLARI DİKKAT ÇEKİCİ KILIN

Callahan, “Videoya her zaman insanların dikkatini çekecek ‘Bu çılgınlık’ ya da ‘Aman tanrım, bekle’ gibi sözler koyarım, insanların tamamen izlemesini sağlarım,” dedi.

– SOSYAL MEDYA FENOMENİ OLDUKTAN SONRA NE YAPARSINIZ?

25 yaşındaki içerik oluşturucu “Sarati” kullanıcı adı altında paylaşımlarını yapan Callahan, Snapchat’te genellikle yemek yerken paylaşımlarını gerçekleştiriyor.

TikTok’ta dokuz milyondan fazla takipçisi ve Instagram’da birkaç yüz bin hayranı var. Sponsorlu gönderiler yayınlaması için teklifler alıyor ve aynı zamanda oyunculuk, modellik işlerine de devam ediyor.

Callahan gelecek günlerde bir fitness uygulaması yapacağını ve hayatına farklı bir yön vereceğini söyledi.

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