SÖZCÜ yılın haber sitesi seçildi

Uluslararası haber ajansı Reuters’ın araştırmasına göre Türkiye’nin en güvenilir haber portalı olan Sozcu.com.tr, vatandaşların oy kullanarak kazananları belirlediği Webrazzi Ödülleri’nde ‘Yılın Haber Sitesi' kategorisinde birinci seçildi. SÖZCÜ’yü bu ödüle layık gören okurlarımıza teşekkür ederiz.
35 kategoride toplam 918 bin 347 oy kullanan Webrazzi Ödülleri’nin kazananlar ise şöyle:
Yılın Girişimi: Martı
Yılın Teknoloji Şirketi: Trendyol
Yılın Fintech Şirketi: Papara
Yılın Girişimcisi: Oğuz Alper Öktem
Yılın Yatırım Şirketi: 500 Istanbul
Yılın Melek Yatırım Ağı: Galata Business Angels
Yılın Melek Yatırımcısı: Nevzat Aydın
Yılın Girişim Hızlandırıcısı: İTÜ Çekirdek
Yılın E-Ticaret Sitesi: Trendyol
Yılın Pazar Yeri: Trendyol
Yılın E-Ticaret Servis Sağlayıcısı: Ideasoft
Yılın Kargo Şirketi: UPS
Yılın İlan Sitesi: Sahibinden
Yılın Teknolojiyi En İyi Kullanan Bankası: Türkiye İş Bankası
Yılın Dijital Bankacılık Uygulaması: İşcep
Yılın Mobil Uygulaması: Instagram
Yılın Oyun Girişimi: Yılın Oyun Girişimi
Yılın Haber Sitesi: Sözcü
Yılın Market Sipariş Servisi: Migros Sanal Market
Yılın Yemek Sipariş Servisi: Yemek Sepeti
Yılın SaaS Girişimi: Paraşüt
Yılın Turizm Girişimi: Trivago
Yılın Online Müzik Servisi: Spotify
Yılın İş İlan Sitesi: Kariyer.net
Yılın Online Bahis Sitesi: Bilyoner
Yılın Video Sitesi: Netflix
Yılın Teknolojiyi En İyi Kullanan Sigorta Şirketi: Allianz
Yılın En Dijital Markası: Apple
Yılın E-ticareti En İyi Kullanan Markası: Lc Waikiki
Yılın En Başarılı YouTube Kanalı: Özgür Demirtaş
Yılın Instagram Fenomeni: Aykut Elmas
Yılın En İnovatif Otomotiv Markası: Tesla
Yılın Dijital Pazarlama Kampanyası: Türk Hava Yolları – TK1919 – TarihiYolculuk
Yılın Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Markası: Trendyol
Yılın Teknolojik Ürünü: PlayStation 5