SpaceX roketinin parçası bir tarlada bulundu

Yaklaşık 1,5 metrelik parçanın, uzay şirketi SpaceX'in Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattığı sırada düştüğü düşünülüyor.

Roket parçasına ait uzay enkazının bulunduğu haberlerini paylaşan polis, SpaceX hayranlarını ve uzay meraklılarını olay yerinden uzak tutmak için de büyük çaba harcadı. Düşen roket parçasını Twitter’da paylaşan polis, roket parçasının bulunduğu çiftlikle ilgili bilgi vermekten de kaçındı.

SpaceX recovered a Composite-Overwrapped Pressure Vessel from last week's Falcon 9 re-entry. It was found on private property in southwest Grant County this week. Media and treasure hunters: we are not disclosing specifics. The property owner simply wants to be left alone. pic.twitter.com/dEIQAotItY

— Grant County Sheriff (@GrantCoSheriff) April 2, 2021