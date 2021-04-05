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SpaceX roketinin parçası bir tarlada bulundu

Washington'un merkezindeki bir çiftlikte, Falcon 9 uzay aracından bir parçanın tarlaya düşmüş olduğu keşfedildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:21, 05/04/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
SpaceX roketinin parçası bir tarlada bulundu

Yaklaşık 1,5 metrelik parçanın, uzay şirketi SpaceX'in Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattığı sırada düştüğü düşünülüyor.

Roket parçasına ait uzay enkazının bulunduğu haberlerini paylaşan polis, SpaceX hayranlarını ve uzay meraklılarını olay yerinden uzak tutmak için de büyük çaba harcadı. Düşen roket parçasını Twitter’da paylaşan polis, roket parçasının bulunduğu çiftlikle ilgili bilgi vermekten de kaçındı.

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Yayınlanma Tarihi:10:19,