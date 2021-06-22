SpaceX’in Inspiration4 ekibinin kostümleri belli oldu

Özel bir uzay uçuşu için SpaceX ile bir anlaşma imzalayan Shift4 Payments CEO’su Jared Isaacman liderliğindeki dört kişilik Inspiration4 ekibi, Eylül ayında üç günlük bir yolculuk için SpaceX Crew Dragon roketiyle havalanacak.

Isaacman, ekibin uzay giysileriyle ilk fotoğraflarını da paylaştı.

DAHA ÖNCE IRONMAN’İN KOSTÜMÜNÜ TASARLAMIŞTI

Uzay giysileri optimum konfor ve koruma için özel olarak tasarlandı. Eldivenler dokunmatik ekranlarla uyumlu olacak şekilde üretilirken, basınç kontrol valflerini ve mikrofonları barındıracak kadar genişliyor.

Uzay giysileri, daha önce Ironman, Black Panther, Men In Black filmlerinde yer alan kostümleri tasarlayan Ironhead Studio’dan José Fernández tarafından tasarlandı.

LİDERLİK, UMUT, REFAH VE CÖMETLİK

Tamamen sivil uzay ekibinde, kemik kanserini yenmiş ve Dünya yörüngesindeki en genç Amerikalı olan 29 yaşındaki doktor asistanı Hayley Arceneaux da bulunuyor. Arceneaux’a eğitimli bir pilot olan Dr Sian Proctor ve ABD Hava Kuvvetleri gazisi Christopher Sembroski katılacak.

Her üye ayrı bir değerleri temsil ediyor: Liderlik, Umut, Refah ve Cömertlik.

SpaceX, uzay uçuşu aracılığıyla St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi’nin çocukluk döneminde ortaya çıkan kanseri ve diğer ölümcül hastalıkların tedavilerinin keşfini finanse etmek için bir kampanya da oluşturdu. Toplanan 200 milyon dolarlık yardımın yarısı ise Isaacman tarafından bağışlandı.

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