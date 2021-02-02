SpaceX’ten ilk ‘sivil’ uzay görevi için 3 kişi belirlenecek

SpaceX’in ilk sivil uçuş görevi kapsamında iş insanı Jared Isaacman ve gelecek hafta seçilecek 3 kişi, “Crew Dragon” uzay mekiğiyle 2021’in son çeyreğinde uzaya çıkacak.

ABD’li teknoloji şirketi SpaceX, uzaya ilk sivil uçuş görevi “Inspiration 4″ün 2020’nin son aylarında gerçekleştirmeyi planlıyor.

Inspriation4 görevinin, Florida'daki Kennedy Uzay İstasyonu’ndan başlayacağı ve Shift4 Payments şirketinin Genel Müdürü Jared Isaacman ve seçilecek 3 kişinin “Crew Dragon” uzay mekiğiyle uzaya gönderileceği açıklandı.

4 SİVİL UZAYA ÇIKACAK

Jared Isaacman tarafından yönetilecek “Inspiration 4” görevinin resmi internet sayfasından paylaşılan bilgilerde de söz konusu uçuştaki 4 koltuğun liderlik, umut, cömertlik ve refahı temsil ettiği bildirildi.



Shift4 Payments’ın Genel Müdürü Jared Isaacman, St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesine 100 milyon dolar bağışta bulunduğunu açıkladı.



ASTRONOT EĞİTİMİ ALACAKLAR



SpaceX’ten açıklamaya göre görev alacak 3 kişinin isimlerinin önümüzdeki ay duyurulacağı ve astronot eğitimi alacakları belirtildi.

Inspiration4 adlı görev, şirketin Falcon 9 roketinin tepesinde, SpaceX'in Florida'daki NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ndeki 39A fırlatma sahasından başlayacak.

Uçuştan önce, mürettebat üyeleri SpaceX’ten “yörünge mekaniğine odaklanan, mikro yerçekimi, sıfır yerçekimi ve diğer stres testi biçimlerinde çalışan” özel eğitim alacak.

ELON MUSK: “4 GÜNDEN DAHA FAZLA DA KALSANIZ SORUN DEĞİL”



Ispiration4 görevini değerlendiren Elon Musk, “Musk, “Görev parametreleri Jared’e bağlı… Görev iki ila dört gün arasında sürebilir, ama daha uzun süre kalmak istiyorsanız bu da sorun değil” diye konuştu.

Isaacman, “Dragon’a bağlanmadan çok önce birbirimizi inanılmaz derecede iyi tanıyacağız, size söz verebilirim” dedi.

Mürettebat üyeleri, kurallara göre, 1.82 metre ve 1.52 metre boyunda ve 113 kilonun altında “eğitim için fiziksel ve psikolojik olarak uygun olması gerekiyor.