Elon Musk’ın uzaydaki uydu sayısı 950 oldu

Elon Musk’ın uzay firması SpaceX, bir Falcon 9 roketinde on yedinci Starlink uydu grubunu fırlattı. Fırlatmayla, yörüngedeki Starlink uydularının sayısı 950 oldu.

Lansmanın başlangıçta 18 Ocak’ta yapılması planlanmıştı, ancak kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi. Fırlatma Florida’daki NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’nden gerçekleşti ve SpaceX’in YouTube kanalında canlı yayınlandı.

TOPLAM 1440 UZAY ARACI PLANLANIYOR

Starlink programı, uzak ve kırsal alanlara güvenilir ve düşük maliyetli bir internet hizmeti getirmek için tasarlandı. Bugüne kadar, binin üzerinde Starlink uydusu fırlatılırken, 60’ı boşaltıldı ve filodaki mevcut toplamı yaklaşık 950’ye çıktı. SpaceX takımyıldızını 1.440 uzay aracı ile doldurmayı planlıyor.

“ASTRONOMİK GÖZLEMLERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR”

Gökbilimciler uyduların çok parlak olduğunu ve bir dizi astronomik gözlemi etkilediğini iddia etti. Stefano Gallozzi liderliğindeki araştırmacılar, arXiv’de yayınlanan yakın tarihli bir çalışmada şunları yazdı: “Rakımlarına ve yüzey yansımalarına bağlı olarak, profesyonel zemin tabanlı gözlemler için gökyüzü parlaklığına katkıları ihmal edilemez. Profesyonel astronomik görüntülere zarar vermesi bekleniyor.”

Buna karşılık, SpaceX, bazı Starlink uydularına gece gökyüzünde daha az görünür hale getirmek için bazı uydularına DarkSat adı verilen koyu renkli güneş şemsiyeleri takmaya başladı. Prototipi değerlendiren gözlem ekibindeki Antofagasta Üniversitesi gökbilimcisi Jeremy Tregloan-Reed, “DarkSat’ı bir zafer olarak değil, doğru yönde atılmış iyi bir adım olarak görüyorum” dedi. SpaceX ayrıca gelecekteki uyduları olabildiğince karanlık hale getirme sözü verdi.

STARSHIP BU HAFTA FIRLATILACAK

SpaceX’in, insanları Mars’a taşıyabileceğini umduğu uzay aracı Starship’i de bu hafta fırlatacağı söyleniyor. Geçen hafta Starship’in Raptor motorlarında üç statik yangın testi gerçekleştirildi ve hevesli hayranlar SpaceX’in bu hafta Starship’i fırlatabileceğine inanmaya başladı. Starship,