Super Mario’un unutulmuş kopyası 660 bin dolara satıldı

Nintendo’nun ikonik oyunu haline gelen Super Mario Bros’un, 1986 yılında Noel hediyesi olarak satın alınan bir kopyası, 35 yıl boyunca bir çekmecede, kutusu dahi açılmadan bekliyor. Cuma günü ise oyunun bu kopyası 660.000 dolara satılıyor. Müzayede evi Heritage Auctions, fiyatın bir video oyunu için rekor olduğunu belirtirken; bu rekorun, son olarak Temmuz ayında 114 bin dolara satılan başka bir Super Mario oyununa ait olduğu kaydedildi.

Kimliğini açıklamak istemeyen satıcı, Heritage Auctions’a, “Satın aldığım günden beri ofis masamın bir köşesinde kaldı” dedi. Heritage Auctions’ta video oyunu satışlarını denetleyen Valarie McLeckie, oyunun 1986’nın sonlarında, oyunların etiket yerine plastik bir ambalajla kapatılarak piyasaya sürüldüğü döneme ait olduğu bilgisini verirken; “Bu kopyanın ve benzerlerinin üretildiği dönem çok kısa olduğu için, aynı üretimden başka bir kopya bulmak oldukça zor. Asla demeyelim ancak oldukça düşük bir ihtimal” dedi. Oyunun, müzayedede açılış fiyatı 310.000 dolardı.

OYUN DÜNYASINI AŞAN BİR BAŞARI

Nintendo tarafından yaratılan oyun, Mantar Krallığında geçer ve Mario'nun Prenses Peach'i kurtarması hedeflenir. Oyun esnasında oyunculara “Sen Mario’sun! Mantar Halkını Koopa’nın kara büyüsünden kurtarmak senin elinde!” ya da “Teşekkürler Mario ama Prenses başka bir kalede” gibi talimatlar verilir.

Super Mario Bros.’un çıkışından bu yana, oyuncular sayısız oyunla karşılaştılar, yeni topraklar keşfettiler, daha da önemlisi Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy ve Super Mario Odyssey dahil olmak üzere pek çok defa prensesi kurtardılar.

Tüm dünyada bir fenomen haline gelen Super Mario, sadece dijitalde de kalmadı ve özel olarak tasarlanan parklarla da gerçek dünyada, sevenleriyle buluştu. Osaka'da yapılan Super Nintendo World'de ziyaretçiler yeşil borulardan geçip Prenses Peach'in şatosunda gezebiliyor, bir mantarın içinde hamburger yiyebiliyor. Super Nintendo World parkları Singapur ve Amerika Birleşik Devletleri için de planlanıyor.