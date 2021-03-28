Süper Solucan Ay ne demek, ne zaman gerçekleşecek?

2021 yılının en önemli gök olaylarından bir tanesi olarak gösterilen Süper Solacak Ay bugün gerçekleşmeye başlayacak. Bu akşam çıplak gözle gökyüzüne bakanlar Ay'ın Dünya'ya her zamankinden daha yakın ve daha büyük olduğunu gözlemleyebilecek.

SÜPER SOLUCAN AY NEDİR?

Süper Solucan Ay, ortalama bir dolunay görüntüsü ile karşılaştırıldığında yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15′ kadar daha parlak bir şekilde görülmesidir.

Nasa yöneticileri, ayın Dünya’ya olan yakınlığı nedeniyle bazı tanımlara göre bir “süper ay” olarak kabul edilebileceğini belirtti.

SÜPER SOLUCAN AY NE ZAMAN?

Süper Solucan Ay, 28 Mart Pazar günü gerçekleşecek ve Avrupa’da takip edilebilecek.