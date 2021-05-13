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Sürücüsüz Tesla aracında arka koltukta oturduğu için gözaltın alındı

25 Yaşındaki Param Sharma, sürücüsüz Tesla aracında arka koltukta oturduğu ve pervasız bir şekilde araba kullandığı için gözaltına alındı. Serbest bırakılan Sharma aracı aynı şekilde kullanmaya devam edeceğini söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:33, 13/05/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Sürücüsüz Tesla aracında arka koltukta oturduğu için gözaltın alındı

San Francisco'da sürücü koltuğunda kimsenin olmadığı bir Tesla Model 3 polis tarafından durdurularak arka koltukta oturan kişi gözaltına alındı. Polis, Teksas’ta bir Tesla aracının ağaca çarpması iki kişinin yanarak hayatını kaybetmesinden sadece iki hafta sonra olayın meydana geldiğini söyledi.

 

Sürücü koltuğuna oturmadan otonom bir araç sürmenin Kaliforniya yasalarına aykırı olduğu belirtilirken otoyol devriyesi John Fransen, “İnsanların, araç kullanmanın büyük bir sorumluluk olduğu gerçeğinin farkına varmasını istiyoruz” dedi.

Parma Sharma, Instagram’da yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme gelen bir isim.

Sharma, serbest bırakıldıktan sonra KTVU’ya tehlikeli davranmadığını ve davranışını değiştirmeyeceğini söyledi. Otonom araçların sadece geleceğin değil günümüzün de bir parçası olduğunu ve bu şekilde araç kullanmaya devam edeceğini belirtti.

Tesla CEO’su Elon Musk, otopilot sisteminin güvenli olduğu konusunda ısrar etse de kullanılan teknoloji yine de incelemeye alındı.

Otopilot işlevi devreye girerken Tesla’nın dahil olduğu en az beş kaza meydana geldi ve bu da Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu ve Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından incelemelere alınmasına neden oldu.

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Yayınlanma Tarihi:10:08,