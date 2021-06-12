Takipçi satılır 1000 beğeni 100 TL

Sosyal medya gelir kapısı haline gelince, süper market gibi girip istediğiniz kadar takipçi, beğeni ya da yorum satın alabildiğiniz siteler pıtrak gibi çoğaldı. Bu siteler isteyene yerli, isteyene yabancı takipçi satışı yaptığını belirtiyor. İndirimli paketler sunuluyor, “düşüş olduğunda telafi edilir” garantisi bile veriliyor. İsteyene bot hesaplardan ucuza, isteyene daha pahalıya gerçek takipçi satılıyor. Şikayet siteleri bu işlemlerde yaşanan sorunlar, ödeme yapılmasına rağmen takipçi yüklenemediği şikayetleri ile dolu. Buna rağmen satışlar tüm hızı ile sürüyor. Sitelerde “200 takipçi alana 10 takipçi bizden” kampanyaları bile düzenleniyor. Bu “takipçi süpermarketlerinde” Twitter için 7 bin 500 “gerçek takipçi” 549 TL fiyatla satılıyor.

GERÇEK SANMAYIN

Uzmanlar, reklam ve pazarlamada sosyal medya “fenomenlerinin” giderek daha fazla kullanılmasının ve bu alanda elde edilen gelirlerin çok yüksek rakamlara ulaşmasının sahte takipçi uygulamalarını tetiklediğini belirtiyor. Berberlerden çanta satışı yapan dükkanlara kadar pek çok esnaf da pandemide tüketicilere sosyal medyadan ulaşmaya çalışıyor. Bu süreçte güven için takipçi sayısına bakan tüketiciler uyarılıyor.

Sosyal platformların yeri hayatımızda giderek daha önemli hale geliyor. Bir restorana gitmeden, bir siteden ürün almadan önce o markanın sosyal medya hesaplarını mutlaka incelemeye başladık. We Are Social 2021 araştırmasına göre sosyal medyadan marka araştırma oranı globalde 44.8 iken Türkiye için bu oran yüzde 54.5. Durum böyle olunca takipçi artırmak isteyenlere hizmet veren siteler, kombo paketler dahi çıkartmış durumda. Örneğin bir sitede instagram'da 3 bin Türk takipçinin yanı sıra 10 paylaşıma 1.500 beğeni 299 TL. Tiktok'ta da takipçi satışında artış var, 1000 takipçi 85 TL fiyatla satılıyor.

Markalar, özel sistemlerle ‘sahte takipçiyi' ayıklıyor

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya etkileyicileri (influencer'lar) için hazırladığı kılavuza göre influencer'ların tüketicinin reklam olduğunu anlayabileceği şekilde paylaşım yapması artık zorunlu. Sosyal medya uzmanı Sinem Denizhan, “Markalar asıl kıymetli olanın hedef kitle ile etkileşime giren ve gerçek bir kitleye sahip hesaplar olduğunun farkına vardı. Bu nedenle artık birçok marka uluslararası standartlardaki analiz programları ile hesapları detaylı analiz ediyor. Markalar son dönemde etkileşimi yüksek mikro hesaplar ile işbirliği eğilimi gösteriyor” bilgisini verdi.