Takipçi sayınız 600 ve üzerindeyse Twitter Spaces’ı kullanabilirsiniz

Twitter, blogunda yayınladığı bir duyuruda, 600 veya daha fazla Twitter takipçisi olan herhangi bir kullanıcının bugünden itibaren Twitter Spaces’a katılabileceğini açıkladı.

Twitter Spaces, sosyal medya platformunun geçen yılın sonlarında test etmeye başladığı bir sesli konuşma aracı. Platform, bu özelliği gittikçe daha fazla kullanıcıya yaymayı hedefliyor.

BAĞIMSIZ BİR UYGULAMA DEĞİL

Spaces, Clubhouse’a çok benziyor. Ancak bazı farklılıklar da var. Örneğin, bağımsız bir uygulama olarak var olmak yerine Spaces, Twitter’a gelen bir özellik olarak yer alıyor.

Şu anda canlı olan Spaces, Fleets ile birlikte uygulamanın üst kısmında görünüyor. Ayrıca bu özellik sadece Twitter’ın mobil uygulamasında var.

SPACES’TA BİLET SATIŞI

Twitter, Twitter Spaces için gelecekteki özelliklerle ilgili birkaç duyuru daha yaptı: Önümüzdeki aylarda kullanıcılar, Spaces’ta gerçekleşen etkinliklere bilet satabilecek. Kullanıcılar ayrıca Spaces sohbetlerini önceden planlayabilecek ve Spaces'taki bir etkinlik başlamak üzere olduğu zaman takipçilere bir uyarı vermek için hatırlatıcılar ayarlayabilecekler.

Twitter ayrıca Spaces’ı canlı altyazı ile daha erişilebilir hale de getirmeyi planlıyor. Twitter, mart ayında Spaces’ı herkese açmayı planladığını söylemişti. Henüz bu durum gerçekleşmese de 600 ve üzerinde takipçiye sahip kullanıcılara açmak da oldukça büyük bir kitleyi kapsıyor.

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