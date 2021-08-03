Taliban üyelerinin Clubhouse’u kullandıkları ortaya çıktı

Taliban'ın bazı üyeleri, ses tabanlı popüler sosyal medya uygulaması Clubhouse'ta vakit geçiriyor.

SOZCU.COM.TR

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Haber ajansı Agence France-Presse’nin haberine göre; Taliban sözcülerinden bazıları, uygulama içinde Afganistan’ın geleceğine ilişkin planlarını tartışıyor. Bir Taliban odasına katılan Clubhouse kullanıcısı Haanya Saheba Malik, AFP’ye verdiği demeçte, “Taliban bana kaba dedi ve onlar hakkında gerçeği söylememle beraber mikrofonumu kestiler” dedi.

Clubhouse’un hizmet şartları; ırk, etnik köken, ulusal köken, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik, dini inanç, yaş, engellilik veya ciddi hastalığa dayalı ahlaksız, ırkçı veya ayrımcı davranışları yasaklıyor. Ancak Andreessen Horowitz ve Tiger Global Management gibi yatırımcıların yanı sıra ünlü girişimci Audrey Gelman tarafından da desteklenen uygulama, grubun platformda en az iki hafta kadar var olmasına izin vermiş.

CLUBHOUSE İDDİALARI REDDETTİ

AFP ilk olarak 16 Temmuz’da Taliban’ın Clubhouse kullanımını haber yaptı. Kâr amacı gütmeyen South Asia Media’ya göre, bu cumartesi bir Taliban sözcüsü bir kez daha uygulamada canlı yayında bulundu ve Afganistan ile İran arasında daha iyi ilişkiler çağrısında bulunurken ülkenin teokratik hükümet sistemini övdü.

Yayınlanan haberin ardından Clubhouse’dan bir sözcü, grubun terör gruplarına müsamaha gösterdiğini yalanladı. Sözcü, The Post’a “Clubhouse terör gruplarını ve üyelerini yasaklıyor. Bu tür kullanıcıların platformdan kalıcı olarak kaldırılmasını sağlamak için terörle mücadele teknolojisinin yanı sıra diğer uzmanlarla ve sektör liderleriyle birlikte çalışıyoruz” dedi.

İNTİKAM İÇİN YAYINLARI KAYDEDİYORLAR

Bu yılın başlarında Elon Musk ve Vlad Tenev gibi teknoloji ikonlarının özel oturumlarına ev sahipliği yapmasıyla ün kazanan Clubhouse’daki içeriği izlemek diğer birçok sosyal medya platformundan daha zor çünkü sohbetler sesli. Ayrıca uygulama, kullanıcıların önceki oturumlarının yeniden dinlenilmesine izin vermiyor.

Clubhouse politikaları, ayrıca kullanıcıların uygulama aracılığıyla yapılan açıklamaları kaydetmesini veya alıntı yapmasını da yasaklıyor. Ancak AFP, bazı Afgan Clubhouse kullanıcılarının intikam için Clubhouse oturumlarını kaydettiğini söyledi.

232.000 takipçisi olan bir Twitter hesabını da işleten Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, AFP’ye verdiği demeçte Clubhouse’daki muhalifleri tehdit ettiğini reddetti.

Sosyal medya Taliban için giderek daha önemli hale geliyor.

AFP’nin bildirdiğine göre, ülkenin 37 milyon sakininin neredeyse yarısının internet erişimi var ve 13 milyon kişi de sosyal medya kullanıyor.

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