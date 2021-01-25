Tanışma sitesindeki 2.2 milyon kişinin bilgileri çalındı

Milyonlarca kullanıcısı olan ABD merkezli MeetMindful tanışma sitesi hack’lendi. Hacker grubu ShinyHunters, tanışma sitesinin kullanıcı veri tabanından dataları kopyaladığını duyurdu.

Çalınan dosyaların, sitenin 2,28 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısının hassas bilgilerini içerdiği iddia ediliyor. ZDNet’e göre, 1,2 gigabaytlık büyüklüğe sahip veriler, genel erişime açık bir bilgisayar korsanlığı forumunda ücretsiz indirilerek paylaşıldı.

Dosyada; gerçek isimler, e-posta adresleri, şehir, eyalet ve posta kodu ayrıntıları, doğum tarihleri, IP adresleri, Facebook kullanıcı kimlikleri ve Facebook kimlik doğrulama belirteçleri dahil olmak üzere hassas ve tanımlanabilir kullanıcı bilgileri içeriyor. Kullanıcılların mesajlarının açığa çıkmadığı belirtiliyor.

KULLANICILAR UYARILMADI

Sızdırılan bilgilerin bireylerin flört profillerini gerçek dünyadaki kimlikleriyle ilişkilendirmek için kullanılabileceğini belirtti.

MeetMindful’ın olaydan kullanıcılarını haberdar edip etmediği bilinmiyor. Doğruysa, kullanıcıların şüpheli etkinliklere karşı tetikte olabilmeleri ve gerekirse giriş bilgilerini ve şifrelerini değiştirebilmeleri için uyarılması gerektiği kaydediliyor.

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