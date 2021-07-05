Teknoloji devleri veri yasalarının değişmesine tepki: Hizmeti durdururuz

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Hong Kong’ta veri gizliliği ve güvenliği ile ilgili yasaların değişmesinin gündeme gelmesiyle ilgili teknoloji devlerinin ayağa kalktığını duyurdu.

Gazete, Facebook, Google ve Twitter’ın Hong Kong yönetimine bir mektup aracılığıyla uyarıda bulunduğu ve veri koruma yasalarının değişmesi durumunda Hong Kong’ta hizmetlerini durdurma tehdidinde bulunduğunu yazdı.

Hong Kong’ta 2019 yılında Çin karşıtı gösterilerin ardından Hong Kong – Pekin hattında gerilim tırmanmış ve kişisel verilerin ve dijital verilerin paylaşılabilmesinin önünü açan yasa gündeme gelmişti.

Facebook, Google ve Twitter’ın bu gelişmeden dolayı rahatsız olduğu belirtilirken, Singapur merkezli Asya İnternet Koalisyonu’nun 25 Haziran’da bir Hong Kong yönetimine de bir mektup gönderdiği kaydedildi.