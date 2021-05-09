Teksas sakinleri Elon Musk’tan şikayetçi: “Her şeyin sahibiymiş gibi davranıyor”

ABD’nin Meksika sınırının hemen kuzeyinde yer alan küçük bir köy olan Boca Chica'da yaşayanlar, Elon Musk’ın SpaceX şirketinin “her şeyin sahibiymiş gibi davrandığını” söylüyorlar.

SpaceX, roket fırlatmak ve test etmek için Boca Chica'da en az 112 parsel arazi aldı. Yine de SpaceX’e hâlâ bağlı olmayan 14 Boca Chica sakini var ve SpaceX'in çalışmalarından son derece rahatsızlar.

TEHDİT Mİ EDİYORLAR?

Wall Street Journal haberine göre; SpaceX’in kıdemli finans direktörü David Finlay, bir çifte evlerini isteyerek satmayı reddederlerse farklı bir yol bulabileceklerini söyledi. Başka bir çifte de SpaceX’in teklifini reddederlerse şirketin alternatif yaklaşımlar izleyeceğini söyledi.

Cheryl Stevens, Wall Street Journal’a “Eviniz dahil zaten her şeye sahiplermiş gibi davranıyorlar” dedi. Stevens, geçen yıl ekim ayında evini şirkete sattığını çünkü artık fırlatma sahasının yakınında yaşamakla başa çıkamadığını söyledi.

YETKİLİLER DE SPACEX'İN TARAFINDA

Boca Chica sakinleri şirketin 4 numaralı karayolunun kapatılmasından da plaja erişimlerinin yasaklanmasından da şikayetçiler. 2013 yılında Teksas’taki eyalet milletvekilleri, SpaceX fırlatma çalışmaları için halk plajına erişimin kapatılmasına izin veren bir yasa çıkardılar.

4 numaralı karayolunun kapatılması ise sakinlerin 13 km’lik plaja, Ulusal Yaban Hayatı Sığınağı’na ve bir eyalet parkındaki araziye erişmesini engelliyor. Rapora göre köye giden tek yol, bu karayolu.

Boca Chica sakinleri Wall Street Journal'a, mülklerini terk etmeleri için ilçe yetkililerinin de SpaceX ile çalıştıklarını hissettiklerini söylediler.

Cameron İlçe Yargıcı Eddie Treviño Wall Street Journal'a verdiği demeçte, “SpaceX’in başarılı olmasını istiyoruz, ancak burada yaşayan halk pahasına değil. Otoyolu veya sahili ele geçirebileceklerini düşünüyorlarsa, yanılıyorlar.” diyerek bu suçlamaları yalanladı.

Elon Musk, Boca Chica'da Starbase isimli yeni bir şehir kurmak istediğini açıklamıştı

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