Telefon sesinden kalp krizini anlayan teknoloji geliştirildi

Danimarka'da geliştirilen bir yapay zeka teknolojisi, telefonla yapılan görüşmede kişinin ses tonundan kalp krizi riskini analiz ediyor. İlk belirlemelere göre teknoloji yüzde 93 oranında başarılı bir şekilde kalp krizini tespit edebiliyor.

SOZCU.COM.TR

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Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da kurulan Corti.ai isimli start-up, yapay zekayı kullanarak insanların ses tonundan kalp krizi geçirme riskini anlayabiliyor.

Özellikle 112 gibi acil durum aramalarında kullanılması için tasarlanan “dijital asistan” telefon hattının karşı tarafındaki kişinin ses tonunu eş zamanlı olarak analiz ederek sorunu anlıyor.

Sistem bu sayede acil durumda müdahale edecek kişilere doğru bilgiler ve verilerle ulaşabiliyor. Yazılımın konuşulan her dakikayı analiz ettiği belirtilirken, milyonlarca telefon görüşmesinin ardından daha da isabetli kararlar aldığı belirtildi.

Yapay zekanın, hem sözlü hem de sözsüz iletişimde etkili olduğu ve konuşmanın tonundan ya da nefes alış-verişten sorunu anladığı belirtildi.

İNSANDAN DAHA İYİ ANLIYOR

Corti.ai’nin Kopenhag’da kullanılmaya başlandığı belirtildi. Kopenhag’da 2014’teki 161.000 acil durum telefonunda test edilen yapay zeka, vakaların yüzde 93’ünde kalp krizini tanımayı başardı. Fakat gerçek bir telefon operatörü kalp krizinin sadece yüzde 73’ünde isabetli karar alabildi.

Şirketin kurucusu ve CEO’su Andreas Cleve, “Teknolojinin gelişmesine rağmen halen ölüm-kalım durumlarında 1990’lardan kalma bir teknolojiyi kullanmak çok saçma. Biz de fark yaratabilecek bir şekilde yapay zekayı kullanmaya karar verdik” ifadesini kullandı.

Cleve, “Corti farklı şartlarda yapılan konuşmaları analiz ediyor ve ona göre karar veriyor. Bizim teknolojimiz Amazon’un sesli destek programı Alexa’dan farklı çünkü bu sistemde kullanıcının tek taraflı konuşması ya da kısa ve kesik cümleleri anlaşılabiliyor. Ortamın gürültülü olduğu bir mekanda sistem çalışıyor” dedi.

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