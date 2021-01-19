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Telegram mahkemeye verildi, ilk açıklama geldi

ABD seçimlerinden sonra çıkan olaylar sebebiyle Parler adlı uygulama şiddet yanlısı olduğu gerekçesiyle App Store ve Google Play Store’dan kaldırıldı, şimdi ise Telegram uygulaması aynı nedenlerden dolayı davalık oldu. Telegram'ın kapatılması için Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi’ne başvuru yapıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:00, 19/01/2021
Haberler Bilim - Teknoloji
Telegram mahkemeye verildi, ilk açıklama geldi

2 hafta içerisinde milyonlarca yeni kullanıcının kullanmaya başladığı Telegram, ABD'deki protestolar sebebiyle mahkemeye verildi. Geçtiğimiz haftalarda kapatılan Parler uygulamasıyla aynı suçlamalar ile karşı karşıya kalan Telegram ise belirlediği şiddet yanlısı hesapları, grupları ve kanalları kapatmaya başladı.

TELEGRAM’DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Telegram kurucusu Pavel Durov, “Son iki haftadır ABD'de yaşanan olaylar tüm dünyada endişe ile takip ediliyor. Barışçıl tartışma ve protestolara ev sahipliği yapan Telegram, Hizmet Şartları gereği şiddet yanlısı çağrıların engellenmesi için çalışıyor. Ocak ayının başında şiddet eğilimi ile ilgili raporların artmasıyla birlikte şiddet yanlısı kanallar moderatör ekibimiz tarafından kapatıldı.” açıklamasını yaptı.

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