Tesla, çalışanları tarafından ırkçılıkla suçlanıyor

Tesla fabrikası çalışanı, yeminli ifadesinde iş arkadaşları tarafından kendisine sık sık N sözcüğünün kullanıldığını söyledi.

Afrika kökenli siyahiler için kullanılan nigger sözcüğünden gelen negro, zamanla kölelikle özdeşleştirildiği için hakaret kabul edilen bir sözcük haline geldi. Bu nedenle de negro yerine N sözcüğü (N-word) olarak kullanılmaya başlandı.

Şimdi bu sözcük Tesla fabrikasının da gündeminde. Çünkü Tesla’nın Fremont fabrikasında çalışan Aaron Craven, yeminli ifadesinde kendisinin yaklaşık 100 kez N-kelimesi olarak anıldığını, banyo tezgahlarında KKK işaretleri ve gamalı haçlar gördüğünü söyledi.

2017’DEN BERİ ŞİKAYETLER DEVAM EDİYOR

İşçiler, Mart 2021’de Tesla’yı ırksal taciz nedeniyle dava eden 2017 davasının bir parçası olarak 103 beyanda bulundular.

Craven, yeminli bir bildiride, “Fremont fabrikasında yaklaşık 100 kez doğrudan n—- olarak arandım. Tesla fabrikasında iş arkadaşlarım ve liderim Auggie tarafından 100’den fazla kez kullanılan n—– terimini duydum” dedi.

Craven’ın ifadesine ek olarak, eski çalışanlardan Aaron Minor da Tesla çalışanlarının Fremont fabrikasından siyah insanlardan “pamuk işçileri” olarak bahsedildiğini duyduğunu belirtti.

2017 yılında Tesla’ya, Fremont fabrikasında ırksal taciz ve ayrımcılık iddiasıyla davalar açıldı. Eski Tesla çalışanı DeWitt Lambert, iş arkadaşlarının kendisine düzenli olarak N-kelimesini dediğini ve müstehcen yorumlar yaptıklarını söyledi.

2019’da New York, Buffalo’daki bir Tesla fabrikasındaki siyah ve Latin işçiler, ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu’na (EEOC) ve New York İnsan Hakları Bölümü’ne ayrımcılık şikayetlerinde bulundular. Altı eski çalışan, fabrikada ırkçı hakaretler ve ırkçı yorumlar duyduklarını söyledi.

Tesla, bir iç çeşitlilik raporunda siyah çalışanların şirketin liderlik rollerinin sadece yüzde 4’üne sahip olduğunu gösterebilmişti.

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