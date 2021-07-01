Tiktok 7.3 milyon şüpheli hesabı kapattı

Çeşitli ülkelerde çocukların güvenliği ve mahremiyetini yeterince korumadığı gerekçesiyle eleştirilen Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok, yeni şeffaflık raporunu yayınladı.

61 MİLYON VİDEO KURALLARI İHLAL ETTİ

Raporda, bu yılın ilk 3 ayında 13 yaşın altındaki çocuklara ait olduğundan şüphelenilen 7.3 milyon şüpheli hesabın kapatıldığı belirtildi. Söz konusu hesapların küresel kullanıcıların yüzde 1’inden daha azını oluşturduğu kaydedilen raporda, 61 milyon 951 bin 327 videonun kuralları ihlal ettiği için kaldırıldığı bildirildi.

Bu videoların yüzde 82’sinin izlenmeden önce, yüzde 91’inin herhangi bir kullanıcı bildirmeden önce ve yüzde 93’ünün de yayınlandıktan sonraki 24 saat içinde kaldırıldığı ifade edildi.

Raporda ayrıca 1 milyon 921 bin 900 reklamın TikTok'un reklamcılık politikalarını ve yönergelerini ihlal etmesi nedeniyle reddedildiği ve kurallar ile hizmet şartlarını ihlal etmesi gerekçesiyle toplam 11 milyon 149 bin 514 hesabın kapatıldığı bilgileri yer aldı.

TikTok yetkilisi Cormac Keenan, özel mesajlaşma ve canlı yayın gibi özelliklerin 16 yaş ve üzeri kullanıcılarla sınırlanması da dahil olmak üzere gençleri korumak için çeşitli önlemler getirildiğini vurgulayarak, “Rapora, reşit olmayanları korumaya yönelik eylemlerimize daha fazla görünürlük kazandırmak için reşit olmayan bir kişiye ait olduğu şüphesiyle kaldırılan hesapların sayısını ekledik. TikTok’un 13 yaş ve üzeri kullanıcılara yönelik bir uygulama olarak kalması için sektör genelinde yaş güvencesi ile ilgili yeni teknolojileri geliştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

TikTok’un kurallarına göre kullanıcıların en az 13 yaşında olması gerekiyor. Çinli ByteDance şirketinin bünyesinde bulunan TikTok, dünya çapında özellikle gençler arasında oldukça popüler bir uygulama. (İHA)