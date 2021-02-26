TikTok gizlilik ihlali için 92 milyon dolar ödeyecek

TikTok, uzun süredir Musical.ly’nin izleme ve reklam hedefleme amacıyla kullanıcılarının izni olmadan kişisel verileri topladığı iddialarıyla mücadele ediyordu.

Sonuçta gizlilik ihlalleri nedeniyle açılan toplu davaların çözümü için 92 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Davadaki avukatların bugüne kadar ABD’deki gizlilikle ilgili en büyük ödemelerden biri olduğu tahmin edilen çözüm önerisi, firmanın ABD’de karıştığı 21 toplu davayı kapsayacak.

Dava, TikTok’un Kaliforniya’daki devlet tarafından zorunlu tutulan çeşitli tüketici koruma yasalarının yanı sıra Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanım Yasası ve Video Gizliliği ve Koruma Yasası dahil olmak üzere federal siber güvenlik ve gizlilik yasalarını ihlal ettiğini iddia ediyor.

“UZAYAN HUKUKİ SÜREÇTEN KURTULMAK İÇİN”

Küçük çocukları uygulamadan uzak tutmak için firmanın, önleyici bir tedbir kisvesi altında kullanıcıların etnik kökenleri, cinsiyetleri ve yaşları gibi biyometrik verilerini sessizce toplamak için yüz tanıma teknolojisini kullandığı iddia ediliyor. Ayrıca bu bilgilerin yasadışı olarak satıldığı da belirtiliyor.

Dava ayrıca, TikTok’un kullanıcıların izni olmadan “son derece hassas kişisel veriler” topladığını ve ardından bu verileri üçüncü şahıslara sattığını iddia ediyor.

TikTok, bu son davanın iddialarını reddetti ve uzayan bir yasal savaştan kaçınmak için anlaşmayı kabul ettiğini iddia etti.

TikTok sözcüsü, birden fazla kuruluşa yaptığı basın açıklamasında, “Uzun davalarla uğraşmak yerine, iddialara katılmasak da çabalarımızı TikTok topluluğu için güvenli ve eğlenceli bir deneyim oluşturmaya odaklamak istiyoruz” dedi.

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