TikTok kullanıcılarına kötü haber

Check Point’teki güvenlik araştırmacılarına göre, popüler video paylaşım uygulaması TikTok’ta bilgisayar korsanlarının kullanıcıların hesaplarından kişisel bilgileri almasına izin veren bir kusur tespit edildi. Bu tür ayrıntılar arasında telefon numaraları, takma adlar, profil ve avatar resimleri, benzersiz kullanıcı kimlikleri ve belirli profil ayarları var…

TikTok’un ‘Arkadaş Bul’ özelliğinde bulunan güvenlik açığının, kötü oyunculara profil detayları ve telefon numaraları arasında bağlantı kurmaları için yeterli bilgi verdiği belirtiliyor.

Güvenlik araştırmalarına göre, sorun yalnızca telefon numaralarına bağlı hesapları olan veya bir telefon numarasıyla giriş yapan kişileri etkiledi.

Bununla birlikte, Check Point, güvenlik açığından yararlanıldığına ve kusurun TikTok tarafından düzeltildiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını söylüyor.

Check Point sözcüsü Ekram Ahmed, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu derecede hassas bilgiye sahip bir saldırgan, mızrakla kimlik avı veya diğer suç eylemleri gibi bir dizi kötü amaçlı faaliyet gerçekleştirebilir. TikTok kullanıcılarına mesajımız, kişisel verileriniz söz konusu olduğunda asgari seviyeyi paylaşmaktır.”

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