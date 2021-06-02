TikTok’a milyar euroluk dava

Çin’de geliştirilen ve son yılların en popüler sosyal paylaşım uygulamalarından biri haline gelen TikTok, Hollanda’da 1.4 milyar euroluk bir davayla karşı karşıya…

Ülkede bulunan Piyasa Enformasyon Araştırma Vakfı (SOMI), TikTok’un çocuk kullanıcıların verilerinin gizliliği ve güvenliğini ihmal ettiği iddiasıyla çocuk kullanıcıların ebeveynleri adına bir dava açtı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre SOMI, TikTok’a 1.4 milyar euroluk bir dava açma kararı aldı.

SOMI yetkilileri, RTL Nieuws’a yaptıkları açıklamada, “1 milyondan fazla Hollandalı çocuk kullanıcı adına 1.4 milyar euroluk dava açmaya karar verdik” ifadesini kullandı.

AB üyesi ülkelerle şu ana kadar 64.000’den fazla ebeveynin davada yer aldığını belirten SOMI, “TikTok, Avrupa’da uygulanan birçok yasayı çiğniyor ve bunlar arasında çocukların mahremiyeti ve çocuklara yönelik reklamlar. Uygulama düzgün bir şekilde verilerin kullanımı için izin istemiyor ve hangi verilerin hangi amaçla kullanılacağını söylemiyor. Çinli şirket, ihtiyacı olandan daha fazla veriyi saklıyor” açıklamasını yaptı.

Kurum, “TikTok, Avrupa’daki yasalar ve kurallara uymuyor. TikTok’taki videolar çocuklar için zararlı” yorumunu da yaptı.

Öte yandan TikTok’un sözcüsü RTL Nieuws’a bir açıklama yaparak iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. TikTok’un sözcüsü, mahremiyet ve veri gizliliği konularının en büyük önceliği olduğunu söyledi.

Kağıt üstünde 13 yaşın altındakilerin kullanamadığı uygulamada çocukların ebeveynlerinden izin alması gerekiyor. Fakat pratikte bu yaş limiti çok dikkate alınmıyor. Bu yılın başında İtalyan mahkemesi, yaşını doğrulamayan çocukların platformdan engellenmesine karar vermişti.

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