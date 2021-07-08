TikTok’tan iş arayan Z kuşağına özel uygulama

Bu yıl itibarıyla, TikTok’ta Instagram’dakinden daha fazla Z kuşağı kullanıcısı yer alıyor. Uygulamanın, kullanıcı tabanının yarısından fazlası 24 yaşından küçük. Buna karşılık Linkedin kullanıcılarının yalnızca yüzde 19,3’ü Z kuşağı.

TikTok da bu boşluktan yararlanarak Z kuşağının iş başvurusu yapabileceği yeni özelliğini ortaya çıkardı: TikTok Özgeçmişleri (TikTok Resumes)

Insider’dan Aleeya Mayo’nun haberine göre, TikTok kullanıcıları platformu kariyer tavsiyelerini paylaşmak, iş fırsatlarından haberdar olmak, mülakat kurallarını konuşmak ve özgeçmiş oluşturma ile ilgili tavsiyeler almak için bir araç olarak zaten kullanıyordu; ancak uygulamanın bu konuya özel bir aracı yoktu. TikTok da bu ihtiyacı karşılamak için TikTok Özgeçmişleri’ni test etmeye başladı.

TikTok Global Pazarlama Müdürü Nick Tran konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “CareerTok platformda zaten gelişen bir alt kültür. Topluluğun TikTok Özgeçmişleri’ni benimsemesini ve işe alımı yeniden tasarlamaya nasıl yardımcı olacağını görmek için sabırsızlanıyoruz.”

Şu an için TikTok’un TikTok Resumes uygulamasına katılan işverenler arasında Chipotle, Target, WWE, Alo Yoga, Shopify, Contra, Movers+Shakers gibi şirketler yer alıyor. Program yalnızca video özgeçmişlerini kabul ediyor ve başvurular 31 Temmuz’a kadar açık olacak.

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