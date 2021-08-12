TikTok’tan yeni kurallar

Son dönemde ebeveynlerden çokça eleştiri alan sosyal medya platformu TikTok, 18 yaşından küçük kullanıcıları korumak adına yeni kurallar hayata geçireceğini açıkladı.

Önümüzdeki aylarda küresel çapta kullanıma sunulacak olan yeni kurallar, 13 ila 17 yaş arasındaki kullanıcıları hedefliyor.

Buna göre, 18 yaş altındaki kullanıcılar videolarını yayınlamadan önce kimlerin izleyebileceğini seçebilecek, 18 yaş altındaki kullanıcılar için ‘direkt mesaj’ özelliği devre dışı bırakılacak. 13-15 yaş arasındakilere akşam saat 9’dan, 16-17 yaşındakilere ise 10’dan sonra TikTok bildirimi gönderilmeyecek.

TikTok kullanıcılarının çoğunu çocuklar ve gençler oluşturuyor. Buna rağmen uygulama, çocukların kişisel verilerini ve güvenliğini sağlayamadığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde.

Sosyal medya platformuna daha önce birçok kez maddi ceza uygulanmıştı. En son Hollanda’da Kişisel Veri Koruma Kurumu (DPA), TikTok’a, ülkede çocukların kişisel verilerinin korunmasına ilişkin Flemenkçe dilinde açıklama sunmadığı için 750 bin euro idari para cezası vermişti.

İlginizi Çekebilir TikTok, video uzunluğunu 60 saniyeden 3 dakikaya çıkarıyor