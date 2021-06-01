TikTok’un sahibi, şimdi de uzaktan eğitim için çalışıyor

Pandemiyle beraber uzaktan eğitim tüm dünyada yaygınlaşırken TikTok’un sahibi ByteDance’ten yeni eğitim sistemini destekleyecek bir ürün geldi.

İki kameraya sahip 120 dolarlık akıllı lamba ile özellikle mesaide ya da iş nedeniyle uzakta olan ebeveynlerin, çocuklarına yardımcı olabilmeleri hedefleniyor.

ByteDance tarafından yapılan Dali Akıllı Lamba; biri öne, diğeri üste monte edilmiş iki kameraya sahip. Akıllı lamba, ebeveynin akıllı telefonuna bağlanabiliyor ve çift kamerası ile de ebeveynlerin, görüntülü sohbet ederken hem çocuklarının yüzünü hem de ev ödevlerini görmelerini sağlıyor. Lambadaki iPhone boyutundaki ekran, çocukların ebeveynleri veya öğretmenleri ile görüntülü sohbet etmesine de olanak tanıyor. Ayrıca, lambada kelime bilgisine ve matematik problemlerine yardımcı olmak için yapay zeka destekli bir dijital asistan da bulunuyor.

MEŞGUL EBEVEYNLER İÇİN TASARLANDI

Wall Street Journal’ın haberine göre; lamba, meşgul ebeveynlerin çocuklarının çalışmalarına katılmalarını sağlamak için tasarlandı.

Lambanın tanıtım bülteninde “Ebeveynler fazla mesai yaparken veya iş için uzaktayken, çocuklarıyla her zaman ve her yerden konuşabilirler. Çocuklarını görüntülü aradıklarında masaüstünü daha net görebilirler ve onlara uzaktan yardımcı olabilirler” deniyor.

Tanıtım görsellerinde lambanın T şeklinde olduğu ve iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulduğu görünüyor.

The Journal’a göre, lambanın biraz daha pahalı olan 170 dolarlık versiyonunda, çocuklar kamburlaştığında ebeveynlere uyarılar ve fotoğraflar da gönderiyor.

HER AY 1,5 MİLYON DEĞERİNDE SATIŞ YAPILIYOR

ByteDance, Ekim 2020’de piyasaya sürdükten sonraki bir ay içinde 10.000’den fazla lamba sattı ve ürünler Çin sosyal medyasında son derece olumlu karşılandı.

SupChina haber sitesinde yer alan bilgilere göre; ByteDance, Alibaba tarafından işletilen Çin e-ticaret sitesi Tmall’da her ay 1,5 milyon dolar değerinde akıllı lamba satıyor.

Lamba ile ilgili bazı gizlilik endişeleri dile getirilse de ByteDance The Journal’a yalnızca ev ödevi videolarının yüklenebileceğini ve bunun da sadece ebeveyn izniyle gerçekleşebildiğini söyledi.

40 MİLYAR DOLARLIK ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM ENDÜSTRİSİNE GEÇİŞ

Pandemiyle beraber okullar kapanınca ByteDance de Çin’in hızla büyüyen eğitim teknolojisi sektörüne giriyor. Çin’in çevrimiçi eğitim pazarı 2020’de 40 milyar doları aşarken ve 2026’da da 100 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Reuters’in bildirdiğine göre, ByteDance’in kıdemli başkan yardımcısı Chen Lin geçtiğimiz temmuz ayında bir iç toplantıda şirketin eğitim teknolojisi işine büyük miktarda yatırım yapmayı planladığını söyledi.

2016’DAN BERİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDE

Ekim ayında ByteDance, eğitim teknolojisi markası Dali Education’ı ve ilk eğitim donanım ürünü Dali Smart Lamp’i piyasaya sürdü. Dali’nin CEO’su, ekim ayında markanın halihazırda 10.000 çalışanı olduğunu söyledi. Dört ay sonra ByteDance, Dali’de 13.000 yeni çalışanı işe aldığını bildirdi.

ByteDance, 2020’de eğitim teknolojilerine büyük bir adım atmış gibi görünse de aslında 2016’dan beri bu sektörde yer alıyor.

Geçen ay CEO görevinden ayrılan ByteDance’in milyarder kurucusu Zhang Yiming, “Dali Education’ın marka bağımsızlığı, uzun bir yolculuğun sadece başlangıcı” demişti.

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