Yıldızının tersine dönen gezegen

Güneş neredeyse Dünya ile aynı yönde ve küçük bir fark eğimle dönüyor. Bir zamanlar tüm sistemlerin benzer şekilde çalıştığı varsayılmıştı, ancak araştırmalar bunun pek öyle olmadığını söylüyor.

K2-290 sistemi, ana yıldızı K2-290 A’nın etrafında dönen iki gezegen ile toplam üç yıldız içeriyor. İlginç olan kısım ise K2-290 A’nın etrafında dönen iki gezegene kıyasla, 124 derecelik bir eğimle dönüyor olması. Bu da ters yönde döndüğü anlamına geliyor.

Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi’nden Maria Hjorth ve Simon Albrecht’in Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan araştırmasına göre K2-290 A yörüngesinde dönen iki gezegen aynı düzlemde yer alıyor. Bu nedenle yön farkını açıklamak biraz daha karmaşık hale geliyor.

BENZERSİZ DÖNÜŞÜN NEDENİ

Queen’s Belfast Üniversitesi’nden Chris Watson New Scientist’e verdiği demeçte, “Gezegenlerin eş düzlemli görünmesi, göç etmelerine neden olan şeyin dinamik olarak şiddetli bir mekanizma olmadığı anlamına geliyor. Öyleyse, yıldızın ve gezegeni oluşturan diskin ilk etapta nasıl eğildiğine bakmalısınız?” dedi.

Albrecht ve meslektaşları, bu sistemin üç yıldıza sahip olduğu göz önüne alındığında, “yardımcı yıldızlardan gelen kütle çekim torklarının” büyük olasılıkla K2-290 A’nın benzersiz dönüşünün nedeni olduğuna inanıyorlar.

