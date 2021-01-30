Türk hacker eski İngiltere güzeline saldırdı

Türk hacker’lar bu defa İngiliz güzellik yarışmasının organizatörünü hedef aldı. İngiliz MailOnline haber sitesi haberi, “Miss England instagram hesabının kilidini açmak için para talep eden Türk siber suçluların saldırısının ardından polisi aradı” başlığıyla verdi.

Miss England organizatörü Angie Beasley, Instagram’dan telefon numarasını doğrulamasını isteyen ve masum görünen bir mesaj aldıktan sonra olayların hızlı bir biçimde geliştiğini anlattı.

Bilgisayar korsanları 20 bin takipçiye sahip hesabı devraldı. Türk korsanlar bir sonraki gün sabah saatlerinde Beasley ile WhatsApp üzerinden iletişime geçti. ‘Hesabınızı geri almak istiyorsanız sizinle bir anlaşma yapabiliriz’ mesajı gönderdiler.

Beasley, İngiltere’nin dolandırıcılık ve siber suçlar ulusal raporlama merkezi olan Action Fraud ile temasa geçti.

MailOnline’a konuşan Beasley, “Bu mutlak bir kabus. İnsanların bilgilerinizi bu şekilde alabileceğini düşünmek şok edici. Paranın peşindeler” diye konuştu.

“HAYIR KURUMLARI VE İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN PARA TOPLANAN BİR HESAP”

Organizatör Angie Beasley aslında eski güzellik kraliçelerinden biri… Beasley hedef alınan sosyal medya hesabının hayır kurumları ve ihtiyaç sahipleri için para toplanan bir hesap olduğunu belirtti.

Beasley, “Salı gecesi Instagram’daydım ve bu mesajı Instagram yöneticisi gibi görünen birinden aldım. Mesaj, kuralları çiğnediğimi ve hesabı kapatacaklarını söyledi. Karara itiraz etmek için tıklayabileceğiniz bir bağlantı içeriyordu. Neyle ilgili olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu, çünkü oraya sadece iyi şeyler ve hayırseverlik çağrıları koyduk. Bağlantıya tıkladım… Onlara bir kod gönderdim ve sonra her şey gitti. Bildiğim sonraki şey, tüm hesabın gözlerimin önünde elden gitmesi oldu.”

“GRİ ŞAPKALI HACKER”

Beasley ile sonrasında iletişime geçen hackerlar “Gri Şapkalı Hacker” olarak kendilerini tanımlıyorlar. Beasley, “Sadece hesabı geri istiyorum ve daha fazla insanın dolandırılmasını istemiyorum” dedi.

Miss England, dünyanın en ünlü güzellik yarışmalarından biri ve geçmişi 1923 yılına kadar dayanıyor. Kazananlar Miss World’de yarışmaya devam ediyor.

Instagram soruşturma yapacağını söyledi. Bir Facebook sözcüsü MailOnline’a, “Ele geçirilen hesabı güvence altına aldık ve hesap sahibi artık profiline erişebiliyor. Saldırıya uğradığından endişelenen herkes Yardım Merkezimizi ziyaret etmelidir.” açıklaması yapıldı.

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